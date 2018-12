Vexé, Trump accélère la succession de son ministre de la Défense

James Mattis avait annoncé sa démission du poste de secrétaire à la Défense. En cause, la décision présidentielle sur le retrait des troupes en Syrie et en Afghanistan. Sa lettre de démission est mal passée auprès de Donald Trump, qui nomme Patrick Shanahan en remplacement dès le 1er janvier.

Une lettre de démission qui passe mal

James Mattis a démissionné en signe de protestation contre le retrait des forces américaines de Syrie annoncé par le président. Un ordre de retrait désormais signé. Selon des sources proches de l'administration fédérale, Trump n'a pas du tout apprécié le contenu de la lettre de démission de Mattis et sa remise en cause de la politique étrangère que mène le président républicain. "Je ne pense pas que ce soit le genre de lettre de démission que l'on devrait écrire", a dit à la presse un haut responsable de l'administration présidentielle. Mattis aurait donc été informé dimanche de l'accélération du calendrier de son départ par le secrétaire d'État, Mike Pompeo.

Le départ de ce dernier, très respecté par des républicains, mais aussi par des démocrates, a accru les inquiétudes liées au rapport que Trump entretient avec les questions de sécurité mondiale, que de nombreux observateurs qualifient d'approche imprévisible et solitaire. Le président, a dit ce responsable sous couvert d'anonymat, "veut simplement une transition souple et rapide et a eu le sentiment que la faire durer pendant deux mois n'était pas bon".

Une décision "choc"

Selon le courriel annonçant sa démission à ses collègues, que le New York Times s'est procuré, Brett McGurk a qualifié la décision présidentielle de "choc" et de "renversement complet par rapport à la politique qui nous avait été présentée".

Le retrait de Syrie "a laissé nos partenaires de la coalition troublés et nos partenaires dans les combats désemparés", a-t-il écrit."Je me suis employé cette semaine à essayer de gérer certaines retombées (...), mais finalement j'ai conclu que je ne pouvais appliquer ces nouvelles instructions et maintenir mon intégrité".