"Vous avez pourtant des enfants M. le Président. Est-ce que vous aimeriez qu'on sépare vos enfants?"

Selon les derniers chiffres des Douanes et la Protection des frontières, 2.342 enfants ont été séparés de leurs parents à la frontière entre les États-Unis et le Mexique entre le 5 mai et le 9 juin. En cause, l'appel à une politique de tolérance zéro lancé en avril par le ministre de la Justice Jeff Sessions. Selon lui, tous les migrants interpellés pour avoir tenté de franchir la frontière américano-mexicaine de façon illégale seront poursuivis au pénal.