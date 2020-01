Warren Buffet se défait de son empire de journaux

Berkshire Hathaway Inc. a convenu de vendre son unité BH Media et ses 30 quotidiens à Lee Enterprises Inc., qui possède des journaux, dont le St.

En 2018, Buffett a reconnu que son entreprise n’avait pas trouvé de stratégie efficace pour lutter contre la baisse de la publicité et de la diffusion des journaux. Cette année-là, aux États-Unis, la diffusion des journaux a chuté à son plus bas niveau depuis 1940, selon le Pew Research Center.

La vente à Lee comprendra le journal de la ville natale de Buffet, l’Omaha World-Herald, et le Buffalo News qu’il possède depuis plus de quatre décennies, ainsi que 49 publications hebdomadaires et un certain nombre d’autres produits imprimés.