Washington gèle les normes environnementales imposées à l'automobile

Nous honorons la promesse du président Trump faite aux Américains d'apporter une solution sur la question d'économie de carburant et de normes d'émissions de dioxyde de carbone. Notre proposition vise à parvenir à un équilibre règlementaire fondé sur les informations les plus récentes et de mettre en place une solution pour les 50 Etats permettant à davantage d'Américains de pouvoir acheter un véhicule moins polluant, sûr, neuf et moins cher.