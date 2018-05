Washington imposerait dès ce jeudi ses taxes sur l'acier européen

L'administration américaine s'apprête visiblement à annoncer l'application de tarifs douaniers supplémentaires sur les importations d'acier et d'aluminium européens. Dès ce jeudi, alors qu'on est à la veille de la date limite de l'exemption accordée par Washington à l'UE.

L'exemption temporaire dont bénéficie pour l'instant l'UE pour les tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium européens expire ce vendredi 1er juin. Les Européens n'ont cessé, ces dernières semaines, de réclamer une exemption permanente. Les Etats-Unis font la sourde oreille et ne changeront visiblement pas de cap.

Ils devraient même annoncer dès ce jeudi qu'ils vont instaurer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium en provenance de l'Union européenne.

• Petit rappel. Le président Donald Trump a imposé le 23 mars dernier des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur les importations d'aluminium aux Etats-Unis mais accordé des exemptions à l'UE, au Canada, au Mexique, au Brésil, à l'Australie et à l'Argentine. Ces exemptions viennent à expiration vendredi pour l'UE, le Canada et le Mexique.