Washington lève le principal obstacle à une taxe sur les Gafa

Les États-Unis ne défendent plus l'idée de laisser le choix aux grandes entreprises de participer ou non à un futur système mondial de taxation dans les pays où elles génèrent des profits - et non plus seulement où elles sont physiquement présentes. La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen l'a indiqué à ses homologues lors d'une réunion des ministres des Finances du G20, vendredi, levant un obstacle majeur à un accord sur la création d'un cadre fiscal adapté à l'ère des géants du numérique.