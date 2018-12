William Barr nommé ministre de la Justice par Trump

Deux nominations le même jour et une démission en vue à la Maison-Blanche . Le président américain a nommé Heather Nauert comme ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU et William Barr comme ministre de la Justice.

→ Qui sont-ils?

Heather Nauert est, elle, une ancienne journaliste de la chaîne Fox News. Elle remplacera donc Nikki Haley en tant qu'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU. Nauert a été propulsée l'an dernier porte-parole de la diplomatie américaine alors qu'elle n'avait aucune expérience politique préalable. C'est une femme "très talentueuse" et "très intelligente", a déclaré Trump, "je pense qu'elle sera respectée par tout le monde". Diplômée en journalisme de l'université de Columbia, cette femme de 48 ans a fait ses armes à la télévision sur la chaîne ABC et surtout à Fox News. Si sa nomination est confirmée par le Sénat, elle va donc retrouver New York, où siège l'ONU et où elle continuait de faire la navette depuis Washington pour rejoindre son mari et ses deux enfants.