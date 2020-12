William Howell, politologue à l’Université de Chicago: "Joe Biden doit essayer de regagner la confiance du public"

Les années Trump, la transition chaotique, les défis de Joe Biden… William Howell, politologue à l’Université de Chicago et co-auteur de " Présidents, populisme, et la crise de la démocratie ", dresse un portrait inquiétant de la démocratie américaine et dessine les enjeux de la prochaine présidence.

Donald Trump quittera ses fonctions le 20 janvier. Que retenez-vous de son mandat ?

Une caractéristique, plus que n'importe quelle autre, définit sa présidence. Trump est un populiste. Sa ligne de conduite est populiste. Le populisme transparaît dans tous les aspects de sa manière de gouverner – la posture anti-démocratique, les mensonges, les théories du complot, la stigmatisation des immigrants, le racisme... La liste est longue. Pour comprendre Trump, il faut comprendre le populisme de droite, ce qu'il est, d'où il vient, et la lourde menace qu'il fait peser sur la démocratie.

Vue en plein écran William Howell, politologue à l’Université de Chicago et co-auteur de "Présidents, populisme, et la crise de la démocratie". ©DOC

Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite. Faut-il s'attendre à ce que son fauteuil reste vide lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden?

Nous avons vécu une élection historique, avec une participation record, qui a vu Joe Biden l'emporter avec un écart de plus de 7 millions de voix et 74 votes de grands électeurs. Malgré cela, Donald Trump n'a pas concédé la victoire. Pire, contre toute évidence il s'obstine à affirmer que l'élection a été “volée” et “truquée”. Encore plus préoccupant, il enjoint les juges fédéraux, les élus locaux, les membres du Congrès, en bref tout le monde, à invalider des suffrages pourtant certifiés et à le remettre au pouvoir. Dans l'histoire de ce pays, c'est du jamais vu. Vu son comportement depuis l'élection et pendant sa propre présidence, qu'y a-t-il à espérer maintenant? Est-ce que Trump va finir par accepter la réalité, reconnaître la victoire de Biden et sagement se plier au cérémonial de l'investiture? La réponse ne semble-t-elle pas évidente?

"La démocratie a été mise à rude épreuve, mais nos institutions ont tenu bon."

Quels sont les risques posés à la démocratie américaine – et aux autres démocraties dans le monde – par ce refus de reconnaître la victoire de l'opposition?

Comme nous l'avons vu, les efforts de Trump pour remettre en cause le scrutin se sont soldés par un échec total et spectaculaire. Il a perdu des dizaines et des dizaines de recours devant les tribunaux. Dans les Etats-clés, les élus ont résolument rejeté ses demandes. Les personnes chargées du bon déroulement du scrutin, qu'elles soient démocrates ou républicaines, ont fait preuve de beaucoup d'aplomb. La démocratie a été mise à rude épreuve, mais nos institutions ont tenu bon. Cela étant dit, les actions de Trump ne sont pas sans gravité. Elles alimentent des théories du complot et des campagnes de désinformation qui resteront bien après le départ de Donald Trump. Elles risquent de rendre notre pays bien plus difficile à gouverner. Elles jettent un discrédit sur notre démocratie, ce qui va légitimer les comportements autocratiques d'autres dirigeants étrangers, et décourager les mouvements pro-démocratie partout dans le monde.

Donald Trump a perdu la présidentielle, mais le Trumpisme n’est pas mort. Pensez-vous qu’il puisse se représenter en 2024? Et si non, à quoi pourrait ressembler son héritage politique?

Trump pourrait très bien se représenter en 2024. S’il le faisait, il aurait alors exactement le même âge que Joe Biden aujourd’hui, 78 ans. Et s’il ne se représente pas, l’un de ses enfants ou de ses proches pourrait se lancer. La question est plutôt de savoir si ce candidat, quel qu’il soit, endossera le populisme que Trump a brandi pendant les quatre dernières années. Comme je l’ai avancé dans mon livre co-écrit avec Terry Moe, Trump a déchaîné une ferveur populiste qui a pris le dessus au Parti républicain et qui menace les normes, les pratiques et les institutions de notre démocratie. Cette année, 74 millions de personnes ont voté pour Trump, et ces partisans n’iront nulle part. Surtout, les conditions structurelles qui ont permis l’arrivée au pouvoir de Trump – la mondialisation, les mutations technologiques, l’immigration, et d’autres transformations liées à nos temps modernes – vont continuer à faire du mal, à provoquer le ressentiment et à encourager davantage de populistes à chercher le pouvoir. Le populisme est là pour rester. Si on se soucie de la démocratie, alors il faut s’attaquer aux forces qui le soutiennent.

"Le populisme est là pour rester. Si on se soucie de la démocratie, alors il faut s’attaquer aux forces qui le soutiennent."

Joe Biden a promis d’être le président qui réconcilierait les Américains. Est-ce possible, étant donné le manque de confiance envers les institutions et l’"establishement"?

Cela sera difficile. Et peut-être impossible. Nous sommes tellement divisés aujourd’hui. Il faut s’attendre à ce que le Parti républicain fasse de l’obstruction face à l’agenda de Biden à la moindre occasion. Et une partie importante du public américain va observer l’arrivée au pouvoir de Biden avec un mélange toxique de scepticisme, d’outrage et de colère. Cela étant dit, Biden doit essayer de regagner la confiance du public et de retrouver le sens de l’intérêt commun que Donald Trump a mis en pièces. C’est le plus grand défi de sa présidence. Et Biden, plus que beaucoup d’autres, est bien équipé pour cette tâche. L’histoire a montré que c’est un homme de compromis. Un modéré, pas un idéologue. Il a assemblé une équipe gouvernementale et un réseau de conseillers très divers. Il pourrait obtenir quelques succès. Pour le bien de notre pays, je l’espère.

Joe Biden affirme que la crise sanitaire sera sa priorité numéro un. Cela constituera-t-il le premier test de son mandat?

Bien sûr. Il va devoir se battre contre cette pandémie dès les premiers jours. L’économie et la population américaines en dépendent, et notre système de santé a désespérément besoin de soutien. Mais la lutte contre le coronavirus aura aussi un impact politique. Elle permettra de démontrer par l’exemple que le gouvernement est en mesure de répondre à de grands défis nationaux de manière responsable, qu’il est possible de surmonter les désaccords au service de l’intérêt national et enfin que l’administration Biden est à la hauteur de la tâche. Biden doit absolument obtenir des résultats sur ce front. S’il échoue, cela marquera sûrement la fin pour son administration.

"Il faut s’attendre à ce que le Parti républicain fasse de l’obstruction face à l’agenda de Biden à la moindre occasion."

Joe Biden est certes un modéré mais il a proposé le programme le plus à gauche de l’histoire pour un candidat investi par le Parti démocrate. Une fois au pouvoir, peut-il honorer ces promesses?

Les primaires démocrates ont été l’occasion de parler de gratuité des études universitaires, de couverture maladie universelle, de hausses conséquentes d’impôts pour les plus riches et de réduction de dettes massives. Je ne m’attends pas à voir de grands progrès sur tous ces fronts. Encore une fois, Joe Biden a fait campagne et remporté l’élection en tant que modéré. A partir de maintenant, toutes les mesures législatives qu’il proposera devront recevoir le soutien d’au moins une partie des républicains. Et chaque fois qu’il embrassera les idées de l’aile progressiste de son parti, il peut s’attendre à ce que ses opposants lui chantent le vieux refrain du socialisme.

La Géorgie organise un deuxième tour pour deux sénatoriales le 5 janvier. Pourquoi sont-elles si importantes?

D’abord, et c’est remarquable, Joe Biden a remporté la Géorgie lors de la présidentielle. C’est la première fois depuis 1992 que cet Etat soutient le candidat démocrate à la Maison-Blanche. Il y a donc une chance qu’au moins l’un des deux sièges en jeu au Sénat revienne à un démocrate. Et si les démocrates parvenaient à remporter les deux sièges, alors il y aura 50 sénateurs démocrates et 50 sénateurs républicains. Comme les démocrates contrôlent la Maison Blanche, c’est la vice-présidente Kamala Harris qui apportera la 51e voix nécessaire à la majorité démocrate. Chuck Schummer, lui, remplacera Mitch McConnell en tant que chef de la majorité de la chambre haute. Avec le contrôle des deux chambres du Congrès, Biden aura alors une marge de manoeuvre législative bien plus grande.

La gauche du Parti démocrate a été très active, de Bernie Sanders à Elizabeth Warren en passant par Alexandria Ocasio-Cortez. Quel sera son rôle ces quatre prochaines années?