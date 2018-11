Zoom sur huit démocrates qui rêvent de décrocher la Maison-Blanche

De nombreuses autres personnalités démocrates, ou proches du parti, sont encore citées comme intéressées par la présidence des Etats-Unis. Du côté des options "sérieuses", on peut notamment citer le gouverneur duO’Malley (il avait mené une belle campagne pour l’investiture démocrate en 2016), l’ancien ministre au Logement de Barack Obama(il pourrait mobiliser l’électorat hispanique), et la sénatrice de New York(fort appréciée par l’aile progressiste du parti). Dans le clan des milliardaires engagés, le fondateur de Starbucks, ainsi que le financier et activiste environnemental, seraient en train de monter une campagne., l’avocat de l’actrice de films X Stormy Daniels, ne fait pas non plus mystère de ses ambitions, ni de son intention d’affronter Trump avec ses propres armes. Enfin, les plus populaires des candidats improbables sont sans conteste l’ex-Première dameet l’animatrice et productrice