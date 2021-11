250 soldats belges envoyés au Mali pour une opération antiterroriste française

Une présence contestée

Les Français sont actifs au Mali depuis huit ans, avec plus de 5.000 soldats français présents sur place. Au cours de l'opération Barkhane, ils ont tenté de soutenir le gouvernement malien dans la lutte contre les groupes djihadistes. Contestée, la mission a déjà coûté la vie à 50 soldats français et la France semble s'enfoncer de plus en plus dans le bourbier d'une "guerre éternelle et coûteuse".