Goma: le volcan n'était plus surveillé faute de financements

Plusieurs personnes sont mortes dans le mouvement de panique qui a suivi l'éruption du volcan Nyiragongo, près de Goma. Son activité n'était plus surveillée faute de financements.

La ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a été "épargnée" par les laves du volcan de Nyiragongo, mais le mouvement de panique qui a suivi son éruption, samedi soir, a fait au moins cinq morts. Le volcan, l'un des plus actifs au monde, n'était plus surveillé depuis sept mois, faute de financements pour soutenir l'Observatoire de volcanologie locale, a rapporté la radio onusienne Okapi.