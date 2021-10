La vie pas vraiment "tout sucre et miel" d'une entrepreneuse confinée dans la brousse

Confinée pendant 6 mois dans les montagnes du Fouta-Djalon, en Guinée, l'entrepreneuse belge Virginie Pierre revient en mode "survival", déterminée plus que jamais à faire aboutir son projet d'apiculture sur les terres africaines. Récit.

L’image s’impose. Virginie Pierre – multientrepreneuse et fondatrice du projet "Cueilleuse de miel" – est une abeille. Inlassablement, elle s’active, butine d’un projet à l’autre, contourne les obstacles, ne s’arrête jamais. Et produit: pas seulement du miel, des confitures ou des épices avec ses amis guinéens, mais du sourire en veux-tu en voilà, de la joie et de l’espoir.

L’entrepreneuse liégeoise semble avoir déjà vécu mille vies, et nous raconte aujourd’hui, dans le petit jardin de sa maison à Chênée, un de ses épisodes difficiles: son confinement dans le massif montagneux du Fouta-Djalon, retranchée dans sa guest house de Dalaba, à environ 363 kilomètres de la capitale Conakry.

Comment s’est-elle retrouvée là-bas, le ventre tenaillé par la faim à mesure que les semaines passaient, lisant et relisant ses livres et arpentant son jardin, seule et isolée du monde?

Pour le comprendre, il faut remonter bien avant que le Sars-Cov2 n’apparaisse sur toutes les lèvres. En 2016, alors qu’elle travaillait à l’UCM pour le réseau d’entrepreneuriat féminin Diane, Virginie Pierre a reçu de nombreux signes lui indiquant que "l’Afrique noire l’appelait". Une amie camerounaise, une collègue, une connaissance guinéenne, toutes l’incitaient à dupliquer en Guinée l’idée de réseau d’entrepreneuriat féminin qu’elle avait monté au sein de l’Union des classes moyennes. "J’étais très mal à l’aise avec le paternalisme blanc, la manière de considérer que certains sont inférieurs et qu’il faut les 'aider'". Je n’aime pas ce mot "aide", nous dit-elle. Parce que c’est comme si on disait qu’ils sont moins bien que moi. Je sentais que cela allait être compliqué…"

Baroudeuse dans l’âme, elle a malgré tout pris son billet pour Conakry. Et son coup de cœur s’est confirmé. Ses barrières faites de culpabilité blanche, l’impression d’être responsable des crimes coloniaux, sont tombées. "Dans l’avion déjà, il y avait une ambiance particulière, tout le monde se saluait, bonjour tanti… Puis l’avion s’est posé, on est descendus, la chaleur était moite, il y avait une odeur de pollution mêlée à celle de la terre. Mais l’humanité était palpable, j’étais aux anges, c’était le bordel, mais il y avait un enchantement inexplicable."

Virginie Pierre a prospecté, rencontré les femmes, écouté. "J’ai essayé de trouver non pas des solutions ‘blanches’, mais adaptées au contexte, dans un pays où il n’y a pas de routes, pas de courant, quasi pas d’internet. Mon idée était de valoriser l’existant, de trouver des solutions locales."

Vue en plein écran L'entrepreneuse belge a tenté de soutenir les hommes et femmes du village de Dalaba dans leur production d'artisanat local. ©Virginie Pierre

Très vite, elle trouve une maison abandonnée par un ancien journaliste, et la transforme en guesthouse. Et commence à conseiller les femmes du village. "Je leur ai donné des conseils business. J’ai fait des calculs de rentabilité avec elles, en me basant sur des équivalences concrètes. Elles travaillaient tout le temps, mais restaient pauvres, parce qu’elles font de l’entrepreneuriat de l’urgence. Elles achètent, elles vendent, mais elles ne savent pas combien elles gagnent. Elles se font arnaquer par des gens plus instruits, parce qu’elles ne savent pas compter. Ce qu’il faut faire, c’est les soutenir et les encadrer."

Une femme qui parle aux femmes

Experte en entrepreneuriat féminin, la Liégeoise invite au passage à prendre du recul sur le regard qui est posé sur les femmes africaines.

"Les femmes africaines, ce sont des entrepreneuses depuis la nuit des temps! Ce sont elles qui portent l’économie, ce ne sont pas les victimes malheureuses qu’on nous dépeint." Virginie Pierre

"J’étais partie en mission pour développer des projets, mais arrivée sur place, cela m’a fait rigoler… Les femmes africaines, ce sont des entrepreneuses depuis la nuit des temps! Ce sont elles qui portent l’économie, ce ne sont pas les victimes malheureuses qu’on nous dépeint. La pensée blanche, mon dieu, dit-elle en levant les yeux au ciel. J’avais aussi des croyances, mais qui est sur les marchés? Qui est dans les champs? Qui vend, qui transforme, qui est dans les boutiques? Ce sont les femmes… Je ne dis pas que les hommes ne travaillent pas, mais moins." Quant à l’image de la femme noire opprimée, Virginie Pierre la dément fermement. "En tout cas, pas en Guinée."

Avec le soutien et les conseils de Virginie Pierre, notamment sur les achats groupés, les femmes guinéennes de Dalaba se sont mises à gagner de l’argent. "On a créé une sélection d’objets qui permettait aussi de maintenir un savoir-faire en voie de disparition, on a développé la production de vannerie, j’ai invité un boulanger belge à venir les former à la fabrication du levain, j’ai installé trois ruches." Tout cela au sein de la guest house, qu’elle voit aussi comme un lieu d’échange et de savoir-faire. "Je suis pour l’autonomie locale et la valorisation. C’est un pays qui regorge de richesses. Il y a tout ici, des plantes médicinales, des fruits, et pourtant ils importent des produits chinois, des confitures 100% sucre qui viennent du Maroc. C’est absurde, les jeunes s’ennuient, et sont prêts à mourir en mer pour trouver du travail, alors qu’il y en a tant ici…" Les produits de Dalaba, qu’ils soient objets, confitures, miel et produits dérivés, savons, café, tisanes, ne sont d’ailleurs pas exportés en Europe, mais sont vendus dans les points de vente à Conakry ou Bamako.

Présentation du projet 'Cueilleuse de Miel' pour le prix Terre de femmes

Et puis, le covid a déboulé dans le jeu. Nous sommes au printemps 2020. L’entrepreneuse belge vient de recevoir le prix "Terre de femmes" de la Fondation Yves Rocher pour son programme "Cueilleuses de Miel", destiné à promouvoir l’apiculture dans la région montagneuse du Fouta Djalon. "L’apiculture, c’est une chose toute simple qui permet à la fois de préserver l’environnement et contribuer au développement économique, nous explique-t-elle. J’ai initié les habitants à la cueillette de miel naturelle, sans l’usage du feu. L’activité s’est développée en cercle vertueux, chaque fois que l’argent rentrait, je réinvestissais dans de nouvelles ruches pour les confier aux femmes du village de Dalaba. Mon objectif n’est pas de m’enrichir. Si je voulais être riche, je vendrais de la drogue ou des armes… Ce que je souhaite, c’est leur apprendre à cultiver leurs propres ressources, de la manière la plus naturelle possible. Là-bas, ils utilisent encore beaucoup de produits chimiques à tel point que les fraises qu’ils cultivent sont blanches."

Un lockdown dans la brousse

En mars 2020 donc, alors que l’activité était en plein essor, Virginie Pierre revient donc avec son prix Yves Rocher – coup de cœur du jury - de 3.000 euros dans son sac, et la volonté de poursuivre le développement de son activité d’apiculture. Elle commande de nouvelles ruches et regagne Conakry, première étape avant de rejoindre sa maison de Dalaba. "Pendant la nuit, je me suis réveillée en panique. Je voulais rejoindre au plus vite la maison dans la montagne. On était à une journée de piste, le lockdown venait d’être déclenché. Le départ s’est fait en catastrophe. Il me restait 30 euros en poche quand nous sommes arrivés à Dalaba au milieu de la nuit. J’étais loin de m'imaginer ce qui m’attendait…"

"Ils pensaient que c’était les Blancs qui avaient importé le virus. La Guinée a été un des pays les plus touchés par le virus Ebola de 2013 à 2016." Virginie Pierre

En Belgique, en Europe, partout dans le monde, personne ne pensait que cette pandémie allait bouleverser les habitudes pour longtemps. Mais le confinement d’un petit village de la brousse africaine s’est avéré être à mille lieues de ce qu’ont vécu les Occidentaux. "On n’avait pas la télé, les aéroports étaient fermés, les routes aussi. Je ne devais rester que dix jours sur place, je ne savais plus repartir. Au marché du village, les gens me jetaient des pierres. Ils pensaient que c’était les Blancs qui avaient importé le virus. La Guinée a été un des pays les plus touchés par le virus Ebola de 2013 à 2016, ils ont été traumatisés, d’où leur réaction. Jusque-là, je m’étais toujours sentie en sécurité et bienvenue. Mais ce n’était plus le cas à ce moment-là. Les voyages étant désormais interdits, tout le monde a annulé les séjours à la guest house, SN Brussels Airlines a fermé les lignes. Je me suis retrouvée coincée, sans argent, sans les ruches que j’attendais, sans savoir payer les gens, sans carburant, sans approvisionnement."

Vue en plein écran A Dalaba, les habitants étaient coupés du monde, sans télé, toutes les routes bloquées par des barrages. ©Virginie Pierre

Virginie Pierre s’est nourrie des avocats du jardin, payant des bakchichs pour franchir les barrages routiers quand elle devait absolument se déplacer. "C’était vraiment très dur. C’est difficile pour les gens de là-bas de comprendre que tu es dans la même situation qu’eux, parce qu’à leurs yeux tu restes un Blanc, et pour certains il est difficile de comprendre que malgré ton statut, tu n’as pas d’argent pour les payer."

La débrouille africaine

L’entrepreneuse n’est pas de celles qui se laissent abattre. Lasse de tourner en rond, inquiète pour sa survie et celle du village, elle a pris le taureau par les cornes. "J’ai dit à Tibou (celui qu’elle appelle son "fils local"), on va faire de la confiture et l’envoyer à Conakry. Les mangues, les papayes, les citrons, les oranges tombent des arbres. Il suffit de se baisser pour les ramasser. On a acheté du sucre à crédit. Mais on n’avait pas de pots…"

"Là-bas, il n’y a rien, mais il y a tout. Les Africains sont des champions de la débrouille, ils sont courageux, futés. Ils ont des solutions à tout."

Virginie Pierre l’a joué en mode créatif. "Là-bas, il n’y a rien, mais il y a tout. Les Africains sont des champions de la débrouille, ils sont courageux, futés. Ils ont des solutions à tout. On a commencé à faire les poubelles des quartiers aisés avec des enfants pour trouver des pots de moutarde en verre. On les a lavés, stérilisés. On a fait des étiquettes, on les collait à la colle à tapisser. On a fait nos confitures, un vrai délice… Si on arrivait à vendre 100 pots, on pouvait payer les salaires. Je ne suis pas trop nulle en com’, j’ai fait de belles photos que j’ai mises sur les réseaux sociaux. On a eu des commandes comme si tout Conakry attendait de la confiture. Un taxi-brousse a fait la livraison, les pots passaient de voitures en taxi-motos, mais ça a réussi", raconte la Liégeoise avec un sourire grand comme le soleil.

L’entrepreneuse et son réseau de femmes et d’hommes du village se sont mis à travailler nuit et jour pour produire la confiture, le miel, des épices, des savons. Avec le succès à la clé: "il y a tout un imaginaire autour de la vie en brousse, on produisait de l’arbre au pot, c’était sourcé. Les gens aiment cela."

Vue en plein écran L'entrepreneuse et les gens du village se sont mis à produire de la confiture, du miel, des épices, pour les envoyer à Conakry. ©Virginie Pierre

Les semaines passant ont rendu les choses plus difficiles. Les tensions préélectorales dans le pays ont mis des bâtons dans les roues des entrepreneurs de Dalaba, situés en zone d’opposition. "Les ravitaillements n’arrivaient plus, on avait des problèmes d’accès à l’eau, des coupures de courant de plus en plus longues. Les femmes du village étaient tellement faibles qu’elles allaient tomber. Même moi j’ai commencé à avoir faim. On a mangé nos œufs, puis nos poules. Je rêvais de tartines au fromage. Les gens n’allaient pas mourir du covid, mais de faim. C’est horrible de voir cela en 2020."

Le retour en Belgique, et le choc

Durant l’été, Virginie Pierre a enfin fait son retour à Liège. Elle prend de plein fouet le décalage entre le vécu des confinés de Belgique et son expérience en Guinée.

"En Europe, on parlait des déplacements essentiels, mais là-bas, en Afrique c’est quoi l’essentiel quand tu n’as ni eau ni électricité? Quel décalage!" Virginie Pierre

"Ici, il y avait le groupe des musclés et celui des alcoolos. Et tout le monde se plaignait… En Europe, on parlait des déplacements essentiels, mais là-bas, en Afrique c’est quoi l’essentiel quand tu n’as ni eau ni électricité? Quel décalage!" Virginie Pierre en a fait une crise d’angoisse devant le rayon "beurre" de son supermarché. "Quinze mètres où s’alignent les paquets de toutes marques, beurre, margarine… Un garde m’a aidé à sortir, je me suis assise dans la voiture, et je me suis demandé: mais c’est quoi cette société? Avant, je voulais sauver le monde, maintenant, je veux me sauver du monde…"

Le temps d’un soupir, Virginie Pierre livre ses états d’âme sur la société de consommation et sur le temps du post-Covid, où finalement rien n’a changé. Marquée par son expérience dans la brousse où la moindre goutte de carburant dégotée au marché noir lui coutait dix fois le prix normal, elle reste perplexe face aux réflexes de sortie du confinement où "tout le monde est pressé de faire comme avant". Par les inondations de l’été aussi, qui l’ont directement touchée. En contrebas de son quartier coule l’Ourthe et les stigmates des débordements restent visibles. "On est dans une inconscience totale, l’humain se croit supérieur et à l’abri de tout, mais on est au même niveau que tout le reste, la carotte où l’abeille."

Une forêt mellifère pour nourrir les abeilles

Les abeilles justement. On quitte Chênée pour revenir à Dalaba. Si le covid et les tensions politiques qui se sont soldées par un coup d’État fin août ont porté un coup dur à l’activité de la guest house de Virginie Pierre, ses projets ne se sont pas éteints, au contraire. "J’ai vu comment l’exploitation intensive des abeilles pouvait les rendre malades, comment la pollution détruisait les pollinisateurs. J’ai donc décidé de lancer un projet de plantation d’une forêt mellifère de moringa en Afrique. Car à quoi bon lancer des projets de construction de ruches si les abeilles n’arrivent pas à se nourrir et s’abreuver naturellement."

Vue en plein écran "À quoi bon lancer un projet de construction de ruches si les abeilles n'arrivent pas à se nourrir et s'abreuver naturellement?" ©Virginie Pierre

Le 2 octobre, elle lance un crowdfunding* pour récolter 30.000 euros pour couvrir les coûts de plantation et de développement de 2.000 arbres.

Pour réaliser ce projet, Virginie Pierre compte investir l’argent du prix Yves Rocher. Mais il ne suffira pas. Le 2 octobre, elle lance un crowdfunding* pour récolter 30.000 euros pour couvrir les coûts de plantation et de développement de 2.000 arbres. L’idée est d’attribuer un lot à chaque famille afin que cela profite à tout le village. "Les avantages sont multiples, explique l’entrepreneuse. Les arbres nourriront les pollinisateurs, ils apporteront de la fraicheur, la plantation deviendra une oasis de biodiversité. Les feuilles – comestibles – pourront être utilisées pour faire des compléments alimentaires, nous serons autonomes en graines ce qui permettra au fur à mesure de poursuivre la plantation. Les graines peuvent aussi servir à purifier l’eau pour les habitants du village, et elles peuvent aussi être utilisées en cosmétique."

Virginie Pierre se prépare aujourd’hui à repartir en Guinée. À partir du 29 octobre, si le crowdfunding a porté ses fruits, la plantation des arbres commencera. En attendant, l’entrepreneuse rêve aux forêts et aux femmes de Dalaba. "Vous savez, glisse-t-elle en nous servant le thé de là-bas, avant la crise du covid, elles chantaient ma venue. Elles m’ont sortie du tombeau…" Dans son cœur, l’appel de l’Afrique continue de vibrer.