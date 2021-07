Le président tunisien congédie le Premier ministre et prend le pouvoir

Le président tunisien Kaïs Saïed a répondu à un appel populaire en mettant le Parlement en veilleuse et en limogeant le Premier ministre. Le parti Ennahda parle de "coup d'État".

Ras-le-bol du peuple tunisien

Cette décision du président s'inscrit dans un ras-le-bol de la population face à la crise économique et sanitaire . La journée de dimanche avait été marquée par des manifestations appelant à la démission du gouvernement et à la dissolution du Parlement.

"Nous traversons les moments les plus délicats de l'histoire de la Tunisie."

La frustration des citoyens est exacerbée par les conflits entre partis au Parlement , et le bras de fer entre le chef du Parlement Rached Ghannouchi - aussi chef de file d'Ennahda - et le président Saïed, qui paralyse les pouvoirs publics . En outre, le système de santé tunisien est totalement dépassé par la recrudescence des contaminations au covid.

"Coup d'État"

Ennahda, principal parti parlementaire, est particulièrement visé par la manœuvre présidentielle. Cette formation islamiste modérée s'est insurgée, critiquant "un coup d'État contre la révolution et contre la Constitution" , dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Elle assure que ses "partisans (…) ainsi que le peuple tunisien défendront la révolution".

"Ce n'est ni une suspension de la Constitution ni une sortie de la légitimité constitutionnelle , nous travaillons dans le cadre de la loi", a voulu rassurer le président. "Nous traversons les moments les plus délicats de l'histoire de la Tunisie", a-t-il admis.

En pleine crise politique

Le chef de l'État est engagé depuis des mois dans un bras de fer avec Ennahda . Depuis l'arrivée au pouvoir, en 2019, d'une Assemblée fragmentée et de ce président indépendant des partis, le pays s'est enfoncé dans la crise politique.

Suite à la révolution de 2011 et le "Printemps arabe", la Tunisie était sortie du système autocratique, mais peine depuis lors à trouver une voie politique stable et la prospérité économique. Elle a adopté en 2014 une Constitution de compromis selon un système parlementaire mixte, dans lequel le président n'a normalement comme prérogatives que la diplomatie et la sécurité.