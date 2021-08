Les talibans continuent à progresser en Afghanistan

Le chef d'État afghan, Ashraf Ghani, se prépare à une guerre civile. Alors qu'au nord du pays, les civils fuient en masse devant l’avancée apparemment inéluctable des talibans, le président souhaite armer la population contre cette menace. Si Mazar-i-Sharif, cité historique et carrefour commercial, venait à tomber à son tour, le gouvernement n'aurait, en effet, plus aucun contrôle sur le nord du pays , une région pourtant traditionnellement férocement opposée aux talibans.

Pourparlers de paix

Alors que les combats font rage, la nouvelle réunion de négociations entre les talibans et le gouvernement de Kaboul, qui s'est ouverte mardi à Doha (Qatar), se prolongeait ce mercredi . Du côté du président afghan Ashraf Ghani on se dit pessimiste quant à une quelconque percée dans les négociations de paix entre les deux parties.

Les discussions sont, aujourd'hui, au point mort . Les États-Unis ont, de leur côté, envoyé à Doha leur émissaire, Zalmay Khalilzad, pour "exhorter les talibans à cesser leur offensive militaire et à négocier un accord politique, seule voie menant à la stabilité et au développement en Afghanistan". L'administration Biden n'a toutefois aucunement l'intention de changer de ligne . "Je ne regrette pas ma décision" de quitter l'Afghanistan, a en effet assuré mardi le président américain. Les Afghans "doivent avoir la volonté de se battre" et "doivent se battre pour eux-mêmes, pour leur nation".

Impact sur les migrations

Les six pays (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Grèce, Danemark) demandent à la Commission "d'engager un dialogue intensifié avec les partenaires afghans sur toutes les questions migratoires urgentes, y compris une coopération rapide et efficace en matière de retour". "L'arrêt des retours envoie un mauvais signal et est susceptible de motiver encore plus de citoyens afghans à quitter leur domicile pour l'UE", affirment-ils.