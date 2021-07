À Cuba, les manifestants défient le régime

Des milliers de Cubains ont manifesté dimanche et moindrement lundi dans toute l'île contre les pénuries, la vie chère et pour plus de libertés. Sous l'œil inquisiteur du grand voisin américain.

"Les policiers ont gagné cette bataille dimanche à La Havane. La présence militaire est toujours plus importante dans la capitale. Ils ont réussi à disperser la foule, mais dans les campagnes, cela a été beaucoup plus dur ", confie Pedro (*), un jeune Havanais. Loin d'être normale, la situation était sous contrôle lundi avec des échauffourées dans la capitale.

Tout a commencé à San Antonio de Los Banos, une ville proche de La Havane, où les habitants ont d'abord manifesté en cette fin de semaine. Grâce aux vidéos postées sur YouTube et sur Facebook Live, les Cubains ont envahi les rues du pays. Plus que les appels à la démocratie, portés par la dissidence, c'est la faim qui a conduit les gens dans la rue.

"Le poulet distribué au rationnement est passé d'une fois par semaine en début d'année à une fois tous les 15 jours et on parle maintenant d'une fois par mois." Norelis Une habitante de La Havane

"Nous n'en pouvons plus. C'est pire de jour en jour à un point inimaginable. Les prix augmentent à une vitesse folle. Le poulet distribué au rationnement est passé d'une fois par semaine en début d'année à une fois tous les 15 jours et on parle maintenant d'une fois par mois", confiait Norelis, une Havanaise, il y a quelques jours. Pour ne rien arranger, le pays connait de nombreuses coupures de courant et fait face à une poussée épidémique du covid.

Aux manifestants, les forces policières ont répondu par des gaz lacrymogènes et de nombreuses arrestations. Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, dans un discours guerrier, a appelé "tous les révolutionnaires du pays, tous les communistes, à sortir dans les rues où vont se produire ces provocations (...) Et à les affronter de manière décidée, ferme et courageuse", exhortant à "combattre" les manifestants.

L'ombre des États-Unis

Dans édition exceptionnelle de 16 pages ce mardi (contre 8 d'ordinaire), la Granma, le quotidien du Parti communiste cubain veut calmer les esprits avec des interventions rassurantes des principaux ministres. Le ministre de l’Énergie y promet notamment une diminution des coupures de courant dans les prochains jours.

"C'est une révolution, mal organisée, mais une révolution." Pedro Un jeune havanais

Les manifestations de masse du 11 juillet ne sont pas les premières depuis la Révolution. Des milliers de Havanais avaient manifesté en 1980 et en 1994, forçant alors Fidel Castro à laisser des dizaines de milliers de ses compatriotes partir vers la Floride. L'exil des opposants ou des manifestants a d'ailleurs toujours été la stratégie privilégiée par le régime pour se débarrasser des contestataires.

Cette fois, ce n'est cependant pas juste la capitale qui a manifesté, mais toute l'île. La peur s'estompe. Cela s'explique chez de nombreux manifestants par une situation alimentaire proche de la famine, mais aussi parce que si Fidel et Raul Castro faisaient peur, ce n'est pas le cas de Miguel Diaz-Canel. Le retour du général Raul Castro, très craint par la population, est d'ailleurs un signal envoyé aux manifestants. C'est aussi un signe de durcissement du régime envoyé à la fois aux Cubains restés chez eux et un message des militaires aux ministres civils du gouvernement.

Si les atermoiements du régime et une bureaucratie infernale ont plongé Cuba dans une spirale de famine, les plus de 240 mesures anti-castristes prises par Donald Trump ont rendu l'île exsangue. Joe Biden a poursuivi la politique de son prédécesseur. Il asphyxie économiquement l'île avec un seul résultat: une population au bord de la famine. Le président américain a demandé lundi au gouvernement cubain "d'entendre son peuple". Aux condamnations des États-Unis, le président cubain a répondu: "Si vous voulez que le peuple aille mieux, levez d'abord l'embargo". Pour Pedro, qui rechigne à prédire l'avenir de son pays, "c'est une révolution, mal organisée, mais une révolution".