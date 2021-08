Au moins 724 morts à Haïti à la suite d'un séisme

Hôpitaux saturés

Plus de 2.200 personnes ont été blessées lors du séisme et les rares hôpitaux existant dans les régions affectées peinent déjà à fournir les soins d'urgence.

Menace des gangs

Le traumatisme de 2010

Le pays le plus pauvre des Amériques garde encore en mémoire le séisme du 12 janvier 2010 qui avait ravagé la capitale et plusieurs villes de province.

Plus de 200.000 personnes avaient été tuées et plus de 300.000 autres avaient été blessées lors de la catastrophe.