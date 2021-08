Près de 1.300 morts à Haïti à la suite d'un puissant séisme

Hôpitaux saturés

Menace des gangs

Les efforts des secours pour aider les victimes pourraient cependant être entravés à l'approche de la dépression tropicale Grace , avec un risque de pluies torrentielles et d'inondations rapides, selon le service national météorologique des États-Unis. Elle est attendue dans la nuit de lundi à mardi et le pays a été placé en vigilance renforcée.

Le traumatisme de 2010

Le pays le plus pauvre des Amériques garde encore en mémoire le séisme du 12 janvier 2010 qui avait ravagé la capitale et plusieurs villes de province.

Plus de 200.000 personnes avaient été tuées et plus de 300.000 autres avaient été blessées lors de la catastrophe.