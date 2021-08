Un violent séisme frappe Haïti et fait au moins 29 morts

Une alerte au tsunami a été lancée dans la foulée par l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine avant d'être rapidement levée. Au moins 29 morts ont déjà été recensés, 17 dans le département de la Grand-Anse, 9 dans la ville des Cayes et 3 morts dans le département des Nippes, a indiqué à l'AFP le directeur de la protection civile haïtienne, Jerry Chandler.

Le pays le plus pauvre des Amériques garde encore en mémoire le séisme du 12 janvier 2010 qui avait ravagé la capitale et plusieurs villes de province. Plus de 200.000 personnes avaient été tuées et plus de 300.000 autres avaient été blessées lors de la catastrophe.