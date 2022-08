50.000 soldats russes partent en exercice militaire avec des troupes étrangères alliées

C'est l'heure de la "Vostok", une manœuvre militaire qui a lieu tous les quatre ans dans l'est de la Russie et qui regroupe notamment l'armée russe, chinoise et indienne.

Cette semaine, plus de 50.000 soldats prendront part à "Vostok 2022", une manœuvre planifiée de l'armée russe en Sibérie orientale et dans l'Extrême-Orient russe et qui signifie littéralement "Est".

Ces exercices de grande ampleur, qui débutent ce mardi, ont lieu tous les quatre ans dans l'extrême est de la Russie. En 2018, quelque 300.000 soldats russes s'étaient entrainés aux côtés des troupes chinoises et mongoles.

"Il s'agit juste de faire semblant que tout va encore bien." Pavel Luzin Analyste au Financial Times

Cette année évidemment, la manœuvre revêt un caractère spécial étant donné l'invasion russe en Ukraine et l'humeur belliqueuse de la Chine face à Taiwan. Selon le Financial Times, ces exercices illustrent "l'amitié sans limite" promise entre Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping.

Si maintenir ces exercices, alors que les trois quarts de l'armée russe sont censés se battre en Ukraine, semble étonnant, les annuler aurait envoyé un mauvais signal, estiment les experts. "Il s'agit juste de faire semblant que tout va encore bien", estime dans le Financial Times l'analyste Pavel Luzin.