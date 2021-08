Afghanistan: début laborieux pour l'opération Red Kite...

Ce vendredi marquait le début effectif de la phase critique de Red Kite , la mission d'évacuation de Kaboul menée par la Défense. Alors que quatre rotations étaient prévues, seul un C-130 Hercules a atteint l'aéroport international Hamid Karzai et n'a pu ramener que seize personnes , toutes ressortissants belges, à Islamabad au Pakistan, a expliqué la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès .

Un autre appareil du même type a également atteint Kaboul, mais n'a pu évacuer personne , tandis que les deux autres vols prévus ont été annulés. La raison de ces ralentissements est la situation "difficile et imprévisible" autour de l'aérodrome, où quelque 6.000 personnes sont agglutinées dans l'espoir d'embarquer à bord d'un appareil quittant l'Afghanistan.

Faciliter l'accès à l'aéroport

Il s'agissait là de la principale requête de la cheffe de la diplomatie belge au cours de la réunion d'urgence que l'Otan a tenue ce vendredi. Un appel, appuyé par d'autres États membres, qui a été entendu. À l'issue de cette concertation, l'Alliance atlantique a réitéré sa demande aux talibans de permettre d'évacuer leurs ressortissants, membres du personnel et anciens collaborateurs en toute sécurité . Le secrétaire général de l'organisation, Jens Stoltenberg , déplorait également que les forces alliées avaient plus d'avions que de passagers à Kaboul. "Faire entrer les gens dans l'aéroport est le grand défi."

Jeudi soir, plusieurs centaines de personnes figurant sur la liste de 580 noms dressées pour l'évacuation ont été contactées pour rejoindre l'aéroport, mais seulement seize ont donc finalement pu embarquer. On apprenait par ailleurs que 17 autres ressortissants belges ont pu profiter d'un vol néerlandais pour quitter Kaboul ce vendredi soir.

Quatre nouvelles rotations sont prévues dès ce samedi pour potentiellement ramener 400 personnes supplémentaires à Islamabad. Un Airbus A340 mis à disposition par la compagnie Air Belgium attendra les évacués pour les rapatrier en Belgique. Un des objectifs de la mission est de limiter la présence belge au Pakistan au maximum et de rentrer "le plus vite possible", a indiqué Ludivine Dedonder, ministre de la Défense.