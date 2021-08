Afghanistan: environ 400 personnes devraient être ramenées en Belgique dans les prochaines heures

550.000

Plus d'un demi-million de déplacés depuis le début de l'année

Selon les Nations unies, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de l'Afghanistan a augmenté massivement depuis le début de l'année. Entre janvier et le début du mois d'août, plus de 550.000 personnes ont fui leurs villes et villages en raison des combats. Au cours de la même période de l'année dernière, on comptait environ 165.000 personnes déplacées à l'intérieur du pays.