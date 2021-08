Afghanistan: "Tous les éléments sont réunis pour que Daech profite de l'opportunité"

Les Américains craignent que l'organisation terroriste État islamique frappe l'aéroport de Kaboul. Une menace très crédible, selon l'expert Didier Leroy.

Joe Biden invoque le "risque grave et croissant d'une attaque" du groupe jihadiste Etat islamique (EI), ou Daech, sur l'aéroport de Kaboul pour justifier le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan ce 31 août.

Didier Leroy, chercheur à l'Institut royal supérieur de défense et à l'ULB, explique pourquoi un tel attentat aurait du sens pour le groupe terroriste qui cherche sa place en Afghanistan et ailleurs.

Que sait-on de cette menace d'attentat qui plane sur l'aéroport de Kaboul?

Les experts américains se montrent très préoccupés par la présence là-bas du trio talibans-Al Qaïda-EI. Des acteurs aussi hétéroclites qu'explosifs. La situation est très complexe à l'aéroport de Kaboul, avec des milliers de gens amassés dans un chaos effroyable et une forte concentration de journalistes étrangers. Or, l'EI n'est pas parvenu à percoler dans la société afghane comme Al Qaïda avait réussi à le faire. Tous les éléments sont donc réunis pour que Daech profite de l'opportunité, à travers une attaque bien menée, pour faire sa publicité. Il y aurait beaucoup de victimes civiles et les caméras du monde entier seraient présentes.

Les talibans et Daech sont-ils en relation?

Le projet taliban ne concerne que la nation afghane, alors que l'EI développe une logique transnationale.

Le mouvement taliban combat l'EI depuis des années. Il considère Daech comme une menace existentielle puisque le projet taliban ne concerne que la nation afghane, alors que l'EI développe une logique transnationale. Les talibans n'ont pas vraiment un projet de destruction, ils veulent un État plus islamique. L'État islamique, lui, fustige tous les mouvements islamistes qu'il considère trop laxistes: le Hamas, Al Qaïda, les Frères musulmans, les talibans, etc., sont trop mous pour lui!

Daech est-il très présent en Afghanistan?

Les talibans représentent un garde-fou sécuritaire face à l'EI, qu'ils n'ont aucun intérêt à laisser proliférer chez eux!

Le nombre de membres de l'EI en Afghanistan semble peu élevé. Ils seraient de 1.000 à 2.000, regroupés surtout dans la province de Nangahar, au nord-est de l'Afghanistan. Ils entretiennent beaucoup de liens transfrontaliers avec la dynamique islamiste pakistanaise. Mais ce groupe est très violent, totalement extrémiste et jusqu'au-boutiste. Au moins autant que le vaisseau mère de Daech qu'on a connu en Syrie et en Irak. Ils veulent changer l'ordre mondial, sur les cendres du système onusien et sur les tombes de tout mouvement islamiste qui n'a pas fait ses preuves à leurs yeux. Ils tiennent un discours très anti-chiite. Comme les talibans, d'ailleurs, mais ceux-ci ne peuvent l'étaler trop verbalement face au mastodonte chiite qu'est leur voisin iranien, avec qui ils doivent nouer des relations diplomatiques.

Les talibans constituent donc une sorte de rempart face à Daech?

Oui, les talibans sont de facto devenus les interlocuteurs de l'Occident, même s'ils restent à la limite du fréquentable. Ils représentent un garde-fou sécuritaire face à l'EI, qu'ils n'ont aucun intérêt à laisser proliférer chez eux!

La menace ne pourrait-elle pas aussi venir d'Al Qaïda?

Al Qaïda pourrait retrouver là-bas un nouvel eldorado pour faire avancer son agenda.

La situation est différente. Il est clair que les talibans ne permettront pas qu'Al Qaïda mène à partir de l'Afghanistan un attentat contre les Américains, sinon, ils se ramasseraient une nouvelle campagne militaire internationale. Ils n'en ont ni l'un ni l'autre aucune envie. Tous les deux veulent gagner du temps. Mais les choses peuvent déraper rapidement. Al Qaïda pourrait retrouver là-bas un nouvel eldorado pour faire avancer son agenda, ça oui. Il faut s'y attendre, les services de renseignements sont attentifs. Et donc, ce serait très bête de la part d'Al Qaïda de faire parler de lui en frappant maintenant à l'aéroport, qui appartient désormais aux talibans. Tout est question d'équilibrage...

15 provinces Al Qaïda reste présent dans une quinzaine de provinces afghanes, alors que l'EI n'est localisé que dans une province, avec un bon millier d'hommes.

Il faut aussi savoir qu'il y a plus de communication entre Al Qaïda et les talibans, notamment par des mariages, qu'entre ceux-ci et l'EI. Et Al Qaïda reste présent dans une quinzaine de provinces quand même. Mais les talibans sont bien conscients que pour devenir "respectables", ils doivent en rester éloignés. Rappelons-nous cependant ils n'ont jamais vraiment condamné Al Qaïda...

L'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan pourrait-elle inspirer d'autres mouvements djihadistes?

On pourrait le croire, mais c'est à nuancer, vu les mouvances très hétérogènes qui se partagent le terrain. Par contre, pour un jeune qui "rêve" du djihad, l'Afghanistan peut se profiler comme une terre d'accueil...

L'Europe est bien mieux verrouillée qu'avant les attentats. Mais nous ne sommes pas à l'abri de loups isolés.

Quant à une menace internationale, l'Europe est bien mieux verrouillée qu'avant les attentats. Mais nous ne sommes pas à l'abri de loups isolés. Le procès "Charlie Hebdo" va s'ouvrir. Dans un an, il y aura le grand procès des attentats de Bruxelles. Des personnes vont sortir progressivement de prison. Il faut rester vigilant et apprendre à vivre avec les menaces.

Que sait-on de l'état de ces groupes islamistes en Syrie et en Irak?