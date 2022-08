Après les inondations, le Pakistan a besoin de plus de 10 milliards de dollars pour la reconstruction

Routes affaissées, bâtiments inondés, communication coupée... En plus de nombreuses pertes humaines, les moussons au Pakistan ont provoqué des dégâts qui se chiffrent en milliards.

Un tiers du Pakistan est sous les eaux. Les pires pluies de mousson en trois décennies se sont abattues sur ce pays de 220 millions d'habitants, provoquant la mort d'au moins 1.100 personnes et détruisant des milliers d'infrastructures. Selon le ministre de la Planification et du Développement, le Pakistan aura besoin de plus de 10 milliards de dollars pour réparer les dégâts.

"Des dégâts massifs ont été causés aux infrastructures, en particulier dans les secteurs des télécommunications, des routes, de l'agriculture et des moyens de subsistance", a déclaré Ahsan Iqbal.

Aide du FMI

En parallèle, le Fonds monétaire international (FMI) a donné lundi son accord à la reprise d'un programme de soutien financier, négocié de longue date et essentiel pour le pays, et annoncé le déblocage d'une enveloppe de 1,1 milliard de dollars.

Cet été, le Pakistan a reçu deux fois plus de précipitations qu'habituellement, selon le service météorologique. Dans les provinces du sud (Baloutchistan et Sind), les plus touchées, les pluies ont été plus de quatre fois supérieures à la moyenne des trente dernières années.

Un Pakistanais sur sept a été affecté par ces inondations sans précédent.

Résultat, les flots ont emporté nombre de routes et ponts, coupant totalement certaines régions de l'extérieur. Dans le sud et l'ouest, il n'existe presque plus d'endroit sec et les déplacés doivent s'entasser sur de grandes routes ou des voies ferrées situées en hauteur pour échapper aux plaines inondées.

Vue en plein écran Des tentes ont été installées le long d'une route à Sukkur, dans la province de Sindh, pour abriter des personnes ayant fui leurs maisons touchées par les inondations. ©AFP