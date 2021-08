Biden confirme le retrait d'Afghanistan au 31 août

"Nous sommes actuellement sur la voie de terminer d'ici le 31 août" la "mission" visant à "évacuer les gens aussi efficacement et sûrement que possible", a déclaré Joe Biden lors d'une allocution retardée à plusieurs reprises.

Mais le respect de ce délai "dépend" de la coopération des talibans pour "permettre l'accès à l'aéroport" des candidats au départ, a-t-il prévenu, les mettant en garde contre toute "entrave" à ces opérations difficiles. Joe Biden a ainsi précisé avoir "demandé au Pentagone et au département d'Etat des plans d'urgence pour ajuster le calendrier si cela devait être nécessaire".

Le locataire de la Maison-Blanche a ainsi déçu les attentes de plusieurs de ses alliés, dont la Belgique, la France et le Royaume-Uni , quant à une prolongation de la présence des forces américaines à l'aéroport de Kaboul afin de mener à bien l'évacuation de tous les ressortissants étrangers et ayant-droit d'Afghanistan. L'administration américaine semblait ouverte à envisager une telle prorogation, mais a finalement tenu davantage compte de l'ultimatum imposé par les talibans.

Le G7 convoqué en urgence

Les dirigeants du G7 - Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni - ainsi que les secrétaires généraux de l'Otan et de l'ONU, s'étaient retrouvés virtuellement plus tôt dans la journée pour un sommet convoqué en urgence par Londres, qui préside actuellement le groupe.