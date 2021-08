Dans la souricière de Kaboul, la peur alimentée par la rumeur

Le pont aérien de Kaboul a plus d'avions que de passagers, qui ne parviennent pas à accéder au tarmac. Dans la capitale, les Afghans les plus exposés se terrent, redoutant les exécutions ciblées.

Un nourrisson hissé à bouts de bras vers le haut du mur d’enceinte, saisi par la main gantée d’un militaire américain, soulevé par-dessus les barbelés et tendu à une autre. Cette image dantesque diffusée depuis l’aéroport de Kaboul témoigne de la panique qui étreignait toujours les Kabouliens, cinq jours après la prise de la ville par les talibans. Elle circule à côté d’autres instantanés des drames qui se jouent autour du pont aérien mis en place par les forces de l'Otan pour évacuer les étrangers et sauver les Afghans qui peuvent l'être. Comme le portrait de Zaki Anwari, footballeur de 17 ans, mort après s'être désespérément accroché à un avion d’évacuation américain - des corps en étaient tombés en vol, des restes humains avaient été retrouvés dans le train d'atterrissage.

"On a pris un bus blindé jusqu’au QG américain dans la zone verte, et de là j’ai pris un hélicoptère pour l’aéroport militaire."

Le chaos de l’aéroport, Oriane Zerah n’a pas eu le temps de le voir. Photographe française, elle est l’une des premières européennes à avoir été évacuée de Kaboul dès dimanche. Elle a dû tout abandonner du jour au lendemain, dans une ville qui était encore calme , raconte-t-elle par téléphone. "On a pris un bus blindé jusqu’au QG américain dans la zone verte, et de là j’ai embarqué dans un hélicoptère pour l’aéroport militaire."

Une vitrine "déjà fêlée"

Avant de partir, elle avait recueilli à Kaboul des témoignages de femmes avaient fui les provinces du nord : les talibans y avaient fermé les écoles pour filles, demandé aux femmes de remettre la burqa. La situation est différente dans la capitale. "Ils travaillent sur leur image, ils essayent de faire de Kaboul une vitrine, mais elle commence déjà à se fêler : il y a des femmes à qui on a dit de rentrer chez elles parce qu’elles n’étaient pas accompagnées, des maisons qui ont été fouillées... "

Dans ce climat, la fébrilité des Kabouliens se faisait sentir depuis longtemps. "Ça faisait quelques semaines qu’on recevait des messages de gens qui voulaient qu’on les aide à avoir des visas et à partir. Beaucoup n’y arriveront pas", poursuit-elle. De fait, même des Afghans en possession de documents de voyage en règle se sont vu refuser l’accès à l’aéroport aux points de passage talibans. Sans parler de tous les autres.

Samandar Khan, président de l'association afghane des journalistes indépendants (AIJA), est toujours à Kaboul. "J’étais au centre des passeports pour avoir des documents pour les membres de ma famille quand on a appris que les talibans avaient commencé leur incursion dans Kaboul : tout le monde s’est mis à courir, les bureaux ont fermé ", raconte-t-il par téléphone. Lui qui a travaillé avec des organisations internationales, qui a donné des conférences aux États-Unis, en Europe, dont la famille a vécu en Allemagne et qui est connu comme défenseur de la liberté de la presse, il reste bloqué. "Si je suis dans cette situation, imaginez les autres journalistes…"

Rumeurs et listes

"J'ai changé de lieu dans Kaboul. Des jeunes avec des fusils sont allés à mon travail, ils ont tout déplacé, ils se sont assis sur mon bureau", poursuit-il. La terreur face à ces hommes en armes est alimentée par le fait qu' il est impossible de savoir à qui on a vraiment affaire : car s'il y a, selon lui, de 'bons talibans', il y a aussi des rigoristes de la trempe d'Al-Qaïda, et des 'talibans internationaux', qui ne parlent pas les langues du pays, dit-il. "Comment puis-je faire la différence ?"

D'autant que des rumeurs sinistres se répandent. "On a entendu qu’un ancien gouverneur a été assassiné. Si ce type d’assassinats ciblés a lieu, c’est très inquiétant pour nous, journalistes, défenseurs des droits humains qui sommes à Kaboul et n’avons aucune possibilité d’avoir un visa pour l’étranger."

Les récits d'exécutions sommaires et de massacres remontent progressivement, sans qu'il soit possible d'en évaluer l'ampleur. Un document confidentiel de l'ONU dont le contenu a été diffusé par l'Agence France Presse indique que les talibans ont intensifié leur traque des Afghans qui ont travaillé avec les forces étrangères, établissant des "listes prioritaires" de personnes à arrêter. Documentant précisément des exécutions sommaires et tortures qui avaient eu lieu en juillet, Amnesty international avertissait vendredi : "Cela donne un effroyable aperçu de ce qui risque de se produire sous le régime des talibans."