De Croo appelle l'Europe à tirer les leçons de la débâcle afghane

Pour la Belgique, l’heure était déjà au bilan, jeudi, alors que le volet afghan de Red Kite avait pris fin précipitamment mercredi soir. Avec plus de 1.400 personnes évacuées, les autorités fédérales considéraient cette opération d’évacuation comme un succès, tout en pointant des "leçons" à tirer de la débâcle de Kaboul en matière de renseignement, d'autonomie européenne et de services consulaires.

Jeudi, lors d’une conférence de presse, puis devant la Chambre, le Premier ministre Alexander De Croo a d’abord pointé "l’erreur" de ne pas avoir anticipé la chute brutale du régime - un échec collectif, a-t-il estimé. Le gouvernement belge doit continuer à investir dans les services de renseignement, a souligné le Premier ministre, renvoyant à un plan d’investissement dans la sûreté de l’État et une réforme des renseignements militaires (SGRS). "Nous devons investir davantage dans la concertation entre les services de renseignement au sein de l'Union européenne et au sein de l'Otan ", a-t-il aussi estimé.

Autonomie militaire

Le Premier ministre a aussi regretté l’attitude de Washington dans la définition de sa stratégie de sortie. "Les États-Unis ont décidé de se retirer de manière unilatérale malgré le fait qu'ils avaient dit 'in together out together'", a regretté De Croo, soulignant que leur décision de quitter l’Afghanistan au 31 août avait "surpris beaucoup de partenaires". Pour le Premier ministre, "une réflexion approfondie s'impose au sein de l'Otan. On ne peut pas continuer de cette manière".