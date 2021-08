Deux avions en provenance d'Islamabad se sont posés en Belgique

Combien de Belges évacués?

Opération Pitting

Menaces des talibans

Joe Biden est sous pression car l'évacuation des Occidentaux à Kaboul se révèle beaucoup plus difficile que prévu. "Si les États-Unis ou le Royaume-Uni demandent un délai supplémentaire pour poursuivre les évacuations, la réponse sera non. Ou il y aura des conséquences" , a prévenu Suhail Saheen.

Fusillade à l'aéroport

Un garde afghan a été tué et trois personnes ont été blessées lors d'un affrontement avec des assaillants non identifiés à l'aéroport en début de matinée, et des soldats allemands et américains ont pris part à "des échanges de tirs ultérieurs", a indiqué l'armée allemande sur Twitter.