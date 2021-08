En Afghanistan, les talibans annoncent une "amnistie générale" pour les fonctionnaires

"Une amnistie générale a été déclarée pour tous (…), donc vous devriez reprendre vos habitudes de vie en pleine confiance", ont indiqué les talibans dans un communiqué, publié ce mardi, deux jours après la prise de Kaboul. Pour bon nombre d'Afghans, la confiance sera toutefois dure à gagner. Du temps où ils étaient au pouvoir, entre 1996 et 2001, les talibans avaient en effet imposé une version ultra-rigoriste de la loi islamique . Les femmes ne pouvaient ainsi ni travailler ni étudier, tandis que voleurs et meurtriers encouraient de terribles châtiments.

Un cliché, dont le Pentagone n'a pas démenti la véracité, montrait également 640 Afghans entassés dans un avion-cargo C-17 de l'US Air Force. Certains ont grimpé à bord à la dernière minute alors que la rampe d'accès n'était plus qu'à moitié ouverte.

La vie reprend ses droits

Après le chaos de la veille, la vie reprenait toutefois peu à peu ses droits, ce mardi, à Kaboul , même si les habitants, apeurés, restaient sur leurs gardes. Les magasins avaient rouvert dans la capitale afghane, le trafic automobile avait repris et les gens sortaient de nouveau dans les rues, où des policiers faisaient la circulation. Les talibans tenaient, quant à eux, des postes de contrôle, tandis que peu de femmes osaient se risquer dehors.

"Les forces américaines ne peuvent pas, et ne devraient pas, mener une guerre et mourir d'une guerre que les forces afghanes n'ont pas la volonté de combattre pour eux-mêmes."

Mais des signes montraient aussi que la vie ne serait plus celle d'hier. Les hommes ont troqué leurs vêtements occidentaux pour le shalwar kameez, l'ample habit traditionnel afghan et la télévision d'État diffusait désormais essentiellement des programmes islamiques.

Joe Biden sous le feu des critiques

Lundi soir, le président des États-Unis, Joe Biden, a défendu bec et ongles la décision de retirer les troupes américaines du pays, malgré les scènes de détresse qui ont pullulé toute la journée. "Je suis profondément attristé par la situation, mais je ne regrette pas" la décision de retirer les forces américaines d'Afghanistan, où elles étaient entrées 20 ans plus tôt pour chasser les talibans du pouvoir, a déclaré Biden dans une adresse à la nation très attendue.

Cible de vives critiques, il a répété que la mission de Washington n'avait jamais été de bâtir une nation démocratique dans un pays instable, mais "d'empêcher une attaque terroriste sur le sol américain. "Les forces américaines ne peuvent pas, et ne devraient pas, mener une guerre et mourir d'une guerre que les forces afghanes n'ont pas la volonté de combattre pour eux-mêmes", a-t-il continué. Il a toutefois concédé que l'effondrement du gouvernement afghan avait été plus rapide "que nous ne l'avions prévu."