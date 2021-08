Évacuations d'Afghanistan: la Belgique continuera "aussi longtemps que nécessaire et possible"

Pas moins de 400 personnes rapatriées par la Défense belge étaient attendues en Belgique ce lundi. Deux avions se sont posés à l'aéroport de Melsbroek ce matin.

Un avion civil de la compagnie Air Belgium s'est posé sur le tarmac de l'aéroport militaire de Melsbroek ce lundi à 8h27. Il a été suivi vers 10h00, d'un avion militaire - un Airbus 330 MRTT. Les deux appareils transportaient des Belges et leurs ayant droits exfiltrés de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan.

Les appareils ont rapatrié quelque 400 personnes dans le cadre de l'opération "Red Kite" lancée par le gouvernement fédéral. Selon les Affaires étrangères, les avions devraient arriver en Belgique, ce lundi matin.

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Sophie Wilmès et Ludivine Dedonder, ainsi que le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi se sont exprimés après l'atterrissage des avions: "Aussi longtemps que nécessaire et possible, nous continuerons à assurer des vols."

L'opération s'inscrit dans le cadre d'un programme d'évacuation qui se poursuit depuis plusieurs jours. D'autres rotations sont encore prévues dans les prochains jours, à commencer par quatre ce lundi.

Vue en plein écran L'Airbus 330 MRTT est également arrivé ce matin, vers 10h00, à l'aéroport militaire de Melsbroek. Les passagers ont directement été transportés vers la caserne de Peutie. ©Photo News

Combien de Belges évacués?

Toutes ces personnes ont été emmenées à la caserne militaire de Peutie, où leur identité, tout comme leur état de santé, seront contrôlés. Cette même caserne avait déjà accueilli, samedi soir, 34 Belges évacués d'Afghanistan, rapatriés par un appareil hollandais via l'aéroport de Schiphol, près d'Amsterdam.

À la demande de l'État belge, la Croix-Rouge de Belgique et son homologue en Flandre, la Rode Kruis, préparent 220 places d'accueil pour les personnes rapatriées d'Afghanistan qui pourraient demander une protection internationale de la Belgique.

Au total, ce sont désormais 263 Belges et ayant-droits qui ont pu quitter Kaboul ces derniers jours. Ce nombre ne tient toutefois pas compte des ressortissants qui ont pu prendre place dans des vols opérés par des partenaires européens de la Belgique.

Les Affaires étrangères doivent encore dresser un état des lieux pour déterminer le nombre exact de Belges évacués.

Un premier avion entre Kaboul et Islamabad

Un premier avion de transport belge a atterri lundi à Islamabad en provenance de Kaboul avec, à son bord, plus de cent personnes évacuées d'Afghanistan, ont annoncé les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Sophie Wilmès et Ludivine Dedonder, ainsi que le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi. "Aussi longtemps que nécessaire et possible, nous continuerons à assurer des vols", ont ajouté les trois membres du gouvernement fédéral.

Trois avions de transport C-130H ont été déployés à Islamabad, la capitale pakistanaise, qui sert de base arrière au détachement belge d'une centaine de personnes engagées dans l'opération.

5.725 personnes L'opération britannique Pitting a permis d'évacuer 5.725 personnes, dont plus de 3.100 Afghans, depuis le 13 août.

Opération Pitting

Plusieurs pays ont dépêché des avions au cours de ces derniers jours afin d'évacuer un maximum de personnes. Le Royaume-Uni a rapatrié ainsi plus de 5.700 personnes d'Afghanistan, a annoncé dimanche soir le gouvernement britannique.

Cette opération britannique, baptisée Pitting, a permis d'évacuer 5.725 personnes de Kaboul, dont plus de 3.100 Afghans, depuis son lancement le 13 août, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Les autorités britanniques, tout comme d'autres pays, disent vouloir redoubler d'efforts pour accélérer ce processus avant le retrait des forces américaines. Le délai imparti aux troupes américaines pour quitter l'Afghanistan expire, en effet, à la fin de ce mois.

Le président américain Joe Biden a néanmoins déclaré dimanche soir qu'il menait des discussions en vue d'une éventuelle prolongation de la présence des troupes américaines à Kaboul, ce que les talibans ne semblent pas voir d'un bon œil.

Une initiative soutenue par le Royaume-Uni qui a fait savoir, ce lundi, qu'il plaiderait pour une prolongation des opérations d'évacuation à Kaboul au-delà de la date limite du 31 août, lors d'un sommet virtuel du G7 mardi consacré à l'Afghanistan.

"Si les États-Unis ou le Royaume-Uni demandent un délai supplémentaire pour poursuivre les évacuations, la réponse sera non. Ou il y aura des conséquences." Suhail Saheen Porte-parole des talibans

Menaces des talibans

Dans une interview accordée à la chaîne britannique Sky News, le porte-parole des talibans Suhail Shaheen a parlé de "ligne rouge" à ne pas franchir. "Le président Biden a annoncé qu'il retirerait toutes les forces militaires le 31 août. S'il outrepasse cette date, cela signifie qu'il étend l'occupation américaine et ceci n'est pas nécessaire", a expliqué le porte-parole.

Le porte-parole des talibans qualifie de "migration économique" les images montrant des Afghans s'accrochant à des avions pour tenter de fuir le pays.

L'armée américaine a pourtant évacué par avion environ 10.400 personnes de Kaboul sur la seule journée de dimanche et 61 avions de la coalition emmenée par les États-Unis ont aidé à évacuer environ 5.900 personnes, a annoncé la Maison blanche lundi.

Depuis le 14 août et la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans, les États-Unis ont évacué ou aidé à évacuer 37.000 personnes du pays, a précisé la présidence

Joe Biden est sous pression car l'évacuation des Occidentaux à Kaboul se révèle beaucoup plus difficile que prévu. "Si les États-Unis ou le Royaume-Uni demandent un délai supplémentaire pour poursuivre les évacuations, la réponse sera non. Ou il y aura des conséquences", a prévenu Suhail Saheen.

Le porte-parole des talibans qualifie de "migration économique" les images montrant des Afghans s'accrochant à des avions pour tenter de fuir le pays. "Je vous assure qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter ou d'avoir peur", a-t-il poursuivi. Les vidéos montrant des talibans allant de maison en maison et menaçant les citoyens ou les signalements de fermeture des écoles de filles ont également été rejetés par le porte-parole comme étant des fausses nouvelles.

Fusillade à l'aéroport

Les tensions entre les différentes parties ne sont pas près de s'apaiser. Des soldats américains et allemands ont été impliqués dans un échange de tirs avec des inconnus à l'aéroport de Kaboul ce lundi.