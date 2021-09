Evergrande et le spectre d'une pyramide de Ponzi

Ils sont venus de tout le pays, traînant des valises bon marché et serrant des dossiers remplis de documents attestant des contrats passés avec Evergrande. Devant le gratte-ciel de verre, ils crient leur colère: "Evergrande, tu dois payer!" La plupart des manifestants qui font le siège de l'entreprise depuis une semaine sont propriétaires de petites entreprises d'éclairage, de plomberie et de matériaux de construction, fournisseurs et sous-traitants d'Evergrande, l'un des plus grands promoteurs immobiliers de Chine, qui croule aujourd'hui sous plus de 260 milliards d'euros de dettes.