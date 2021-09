Fumio Kishida, le discret nouveau Premier ministre du Japon...

À charge pour lui de redresser l’image d’une formation critiquée pour sa gestion discutée de la pandémie de Covid-19 et dont le taux de soutien ne dépasse plus 30%. "Le Japon reste confronté à des crises", a reconnu le discret M. Kishida après sa victoire contre l’intrépide ministre sortant de la réforme administrative et de la vaccination, Taro Kono.