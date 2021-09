Japon: le Premier ministre Yoshihide Suga va quitter le pouvoir

"Je veux me concentrer sur les efforts contre le coronavirus et avec cela à l'esprit, je ne me présenterai pas à l'élection" à la tête du Parti-libéral démocrate (PLD) a déclaré M. Suga à la presse à l'issue d'une réunion avec les cadres de la formation politique au pouvoir dans le pays. "Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas assurer les deux", à savoir lutter contre le coronavirus et faire campagne, a-t-il ajouté. "Il me fallait choisir".