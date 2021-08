Tanguy de Wilde d'Estmael (UCLouvain): "Je ne pense pas que les talibans vont partager le pouvoir, même s'ils le promettent"

Les talibans promettent qu'ils ont changé. Mais à Kaboul, on craint le retour de l'application d'une charia pure et dure.

L'intervention internationale n'a pas réussi à constituer un gouvernement solide en Afghanistan. Tanguy de Wilde d'Estmael (UCL) explique les raisons de cette débâcle.

L'offensive talibane qui a abouti à la prise de Kaboul a surpris par sa rapidité. Les États-Unis ont-ils retiré leurs troupes trop tôt? Tanguy de Wilde d'Estmael, professeur de relations internationales à l'UCLouvain, souligne que les responsabilités sont partagées.

Cette débâcle de l'armée afghane résonne comme un gros échec de la part des États-Unis...

L'intervenant est toujours sujet à critique. Et si on n'avait rien fait? Les Américains n'étaient pas les seuls à tenter la transformation de l'Afghanistan en 2001. Ils n'ont pas été les premiers non plus, et n'étaient pas là pour 100 ans... Après avoir essayé, durant 20 ans, d'aboutir à un compromis entre les différentes factions, oui, c'est un échec. Pour les USA, mais aussi pour les pays de la force internationale qui opéraient sous l'égide de l'OTAN. On peut aussi parler d'un échec pour les Afghans, qui n'ont pas pu tirer profit de toute l'aide internationale. La faction qui voulait le plus le pouvoir l'a ramassé. On ne peut pas dire qu'elle l'a conquis, il n'y avait plus rien à prendre...

"Le système taliban a tout de l'extrémisme: pas d'éducation pour les filles, on pend des gens, on coupe des mains, on massacre les homosexuels. C'est un régime qui ne protège pas sa population, qui a même tendance à la massacrer."

Comment expliquer cet échec?

Les forces d'intervention internationales comptaient créer des capacités autonomes de stabilisation, pas de la dépendance. Ce qu'on voulait, c'était un changement de régime. Mais l'histoire nous montre que cela n'est possible que dans le cadre d'un chaos total, comme en Allemagne en 1945, ou au Japon après le bombardement sur Nagasaki. Or, en Afghanistan, il restait des poches de résistance. Mais on s'est heurté à une société tribale qui fonctionne avec une logique différente, et des groupes pollués par différentes influences externes, notamment les services secrets pakistanais. L'Afghanistan constitue un terreau particulièrement compliqué à stabiliser, rétif à la constitution d'un "État moderne" selon notre vision, c'est-à-dire avec une hiérarchie, un gouvernement, un parlement, des lois, et non pas des seigneurs de guerre qui dirigent.

À qui la faute, alors?

Les responsabilités sont partagées. Le système taliban a tout de l'extrémisme: pas d'éducation pour les filles, on pend des gens, on coupe des mains, on massacre les homosexuels. C'est un régime qui ne protège pas sa population, qui a même tendance à la massacrer. La politique interventionniste s'est faite avec l'idée de "faire quelque chose" face à cela, mais on a fini par créer une dépendance. Les intervenants ont été tributaires du caractère corrompu de la société afghane, du fait que les différentes factions sont impliquées dans des trafics de drogue et ne s'entendent pas.

L'armée afghane faisait face à un ennemi mieux entraîné et plus déterminé. Les soldats du régime n'étaient pas prêts à mourir pour leur hiérarchie, qui se demandait déjà comment s'échapper.

Les talibans sont assez intelligents pour se présenter différemment de la génération précédente, mais ça n'est peut-être que du maquillage, pour soigner leur image à l'international.

Quel régime va maintenant gouverner l'Afghanistan?

On ne sait pas. Les talibans sont assez intelligents pour se présenter différemment de la génération précédente, mais ça n'est peut-être que du maquillage, pour soigner leur image à l'international. Je ne pense pas qu'ils vont partager le pouvoir, même s'ils le promettent. Pour l'instant, c'est le chaos et l'exode. Après, on verra... s'il y a encore des observateurs pour voir.

Lire aussi La Belgique envoie trois avions pour une opération d'évacuation de Kaboul

Quel va être le rôle des États voisins?

Le Pakistan, l'Iran et les anciennes républiques d'Asie centrale sont assez stables, avec des armées solides. Ils voudront éviter que l'Afghanistan ne redevienne un camp d'entraînement pour les terroristes, ce qui nécessiterait une nouvelle intervention. Via ses services secrets, le Pakistan cherche plus ou moins à contrôler l'Afghanistan pour sa position stratégique par rapport à l'Inde. La Russie est très active à l'ONU pour tenter de faire empêcher toute déstabilisation régionale.

Par pragmatisme, les voisins négocient déjà avec l'ennemi. Même les Chinois disent vouloir nouer des relations avec les talibans!

Le mandat du président américain Joe Biden va-t-il souffrir de cet échec?

Je ne pense pas. Pas aux États-Unis. La nouvelle génération a intégré l'idée que l'intervention n'a pas fonctionné. Nulle part, on n'a jamais senti une grande mobilisation en faveur du problème afghan. Mais il est vrai que Biden aurait pu mieux sentir que l'armée afghane s'était effilochée...

Lire aussi Ne fermons pas les yeux sur le drame afghan

Doit-on attendre une vague migratoire de grande ampleur?

On verra si la population est terrorisée ou si elle s'accommode du régime taliban, selon que celui-ci applique une charia extrémiste ou pas. Il faudra aussi déterminer par où vont pouvoir partir ces Afghans. Il faudra probablement une intervention internationale pour gérer cela.