Kaboul est tombé, l'Afghanistan est aux mains des talibans

Les talibans sont entrés dans Kaboul après une offensive éclair. Le Président Ashraf Ghani a quitté le pays.

L'Afghanistan se trouve désormais aux mains des talibans après une offensive éclair lancée en mai. Les forces gouvernementales n'ont guère combattu à Kaboul, comme ailleurs dans le pays. Les insurgés ont déjà investi le palais présidentiel de Kaboul.

Le Président Ashraf Ghani, qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans, a fui le pays, sans doute au Tadjikistan ou en Ouzbékistan. Sur les réseaux sociaux, des habitants de Kaboul ont critiqué le Président afghan, le qualifiant de "lâche" pour les avoir abandonnés dans le chaos.

"Nous voulons que toutes les puissances étrangères partent avant que nous ne commencions à restructurer la gouvernance." Un chef taliban

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le mollah Abdul Ghani Baradar, cofondateur des talibans, a salué la victoire du mouvement islamiste. "À présent, c'est le moment d'évaluer et de prouver, à présent nous devons montrer que nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité et le confort dans la vie", a-t-il dit.

Que va-t-il se passer maintenant?

"Nous voulons que toutes les puissances étrangères partent avant que nous ne commencions à restructurer la gouvernance", a expliqué à Reuters par téléphone un des chefs talibans, refusant que son nom soit communiqué. Il a précisé que les combattants talibans présents à Kaboul avaient reçu pour consigne de ne pas effrayer les civils et de permettre à ceux-ci de reprendre des activités normales.

De nombreux Afghans craignent que les talibans ne reviennent aux anciennes pratiques religieuses en imposant notamment la charia. Sous leur règne, de 1996 à 2001, les femmes ne pouvaient pas travailler et des punitions telles que la lapidation, le fouet ou la pendaison étaient administrées. Les talibans ont cherché à présenter un visage plus modéré, promettant de respecter les droits des femmes et de protéger les étrangers comme les Afghans. L'éventuelle reconnaissance d'un futur gouvernement dont ils prendraient la tête dépendra en partie de cela.

Lire aussi Ne fermons pas les yeux sur le drame afghan

"Nous sommes prêts à dialoguer avec l'ensemble des personnalités afghanes et nous leur garantirons la protection nécessaire", a déclaré Mohammad Naeem, porte-parole du bureau politique des talibans, à la chaîne Al Jazeera. Il a ajouté que le peuple afghan connaîtrait sous peu les contours du nouveau régime au pouvoir et que les talibans cherchaient la paix dans les relations internationales.

Panique

L'entrée redoutée des combattants a provoqué un vent de panique dans la capitale, où des milliers d'habitants tentent de fuir, s'agglutinant notamment à l'aéroport, engendrant des scènes de chaos. Les forces américaines tirent en l'air pour disperser la foule.

Vue en plein écran De nombreux Afghans tentent de fuir leur pays. L'aéroport de Kaboul a été pris d'assaut. ©AFP

Le drapeau américain a été retiré tôt ce lundi de l'ambassade des États-Unis à Kaboul et "mis en sécurité avec le personnel de l'ambassade" regroupé à l'aéroport dans l'attente d'une évacuation, ont annoncé depuis Washington le département d'État et le Pentagone.

Transferts des étrangers

"Nous allons transférer hors du pays des milliers de citoyens américains, ainsi que des employés locaux de la mission américaine à Kaboul et leurs familles, ainsi que d'autres Afghans particulièrement vulnérables." Ned Price Porte-parole du département d'État

Les États-Unis ont annoncé l'envoi de 1.000 soldats supplémentaires à Kaboul pour aider à l'évacuation de civils. L'armée américaine va se focaliser sur la sécurisation de l'aéroport de la capitale, notamment en prenant le contrôle du trafic aérien.

Selon un communiqué du porte-parole du département d'État Ned Price, le périmètre de l'aéroport est "sécurisé par l'armée américaine". "Au cours des prochaines 48 heures, nous aurons étendu notre présence de sécurité à près de 6.000 militaires, avec une mission centrée uniquement sur la facilitation de ces efforts et qui prendra en charge le contrôle aérien", précise-t-il. "Demain (lundi) et au cours des prochains jours, nous allons transférer hors du pays des milliers de citoyens américains qui résidaient en Afghanistan, ainsi que des employés locaux de la mission américaine à Kaboul et leurs familles, ainsi que d'autres Afghans particulièrement vulnérables", selon le texte.

De nombreux autres diplomates et ressortissants étrangers ont également été évacués à la hâte de Kaboul dimanche.