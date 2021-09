Kim Jong Un refuse l'offre de dialogue de Joe Biden

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se montre intransigeant vis-à-vis des États-Unis, refusant toute rencontre et accusant l'administration Biden de "fourberie".

La Corée du Nord avait annoncé mercredi avoir testé avec succès un missile planeur hypersonique. Ce type d'engin est beaucoup plus rapide que les missiles balistiques ou de croisière classiques. Plus difficiles à détecter et à intercepter par les systèmes de défense antimissile aussi...

Les États-Unis, considérés comme l'"ennemi principal" par le dirigeant Kim Jong Un, ont bien des raisons de s'inquiéter, d'autant que le plan de défense des Nord-Coréens envisage aussi le développement d'un sous-marin à propulsion nucléaire et des missiles balistiques intercontinentaux. Appuyés par la France et du Royaume-Uni, les Américains ont d'ailleurs demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU; celle-ci se tiendra ce jeudi.

Kim Jong Un refuse la discussion

Mais alors que le gouvernement Biden s'est plusieurs fois dit disposé à rencontrer des responsables nord-coréens partout, à tout moment et sans conditions préalables, dans le cadre de ses efforts de dénucléarisation, Kim Jong Un vient de balayer clairement cette proposition. Le dirigeant nord-coréen a qualifié l'offre répétée de dialogue des États-Unis de "façade pour masquer leur fourberie et leurs actes hostiles, et une poursuite de la politique hostile des précédentes administrations" lors d'un discours-fleuve devant l'Assemblée suprême du peuple.

"Depuis l'avènement de la nouvelle administration américaine, la menace militaire des États-Unis et leur politique hostile à notre encontre n'ont pas changé du tout, elles sont devenues plus trompeuses." Kim Jong Un Dirigeant de la Corée du Nord

Jusqu'ici, Kim Jong Un n'avait pas encore dégagé d'attitude claire face à l'Amérique de Biden, alors qu'il avait rencontré Donald Trump à trois reprises. Visiblement, il ne se montera pas engageant envers le successeur du milliardaire. "Depuis l'avènement de la nouvelle administration américaine, la menace militaire des États-Unis et leur politique hostile à notre encontre n'ont pas changé du tout, elles sont devenues plus trompeuses."

Washington nie: "Aucune intention hostile"

"Nous espérons que la Corée du Nord répondra de façon positive à notre offre." Le porte-parole du Département d'État américain

Du côté de Washington, on essaie pour l'heure de tempérer. "Notre politique vise une approche graduelle et pratique pour une diplomatie sérieuse et durable avec la Corée du Nord", a assuré mercredi un porte-parole du Département d'État américain, réitérant n'avoir "aucune intention hostile" envers Pyongyang. "Les États-Unis sont prêts à rencontrer des responsables nord-coréens sans conditions préalables. Nous espérons que la Corée du Nord répondra de façon positive à notre offre", a-t-il insisté.