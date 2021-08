L'Afghanistan aux mains des talibans, chaos total à l'aéroport de Kaboul

"Servir notre nation"

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le mollah Abdul Ghani Baradar, co-fondateur des talibans, a appelé ses troupes à la discipline. "À présent, c'est le moment d'évaluer et de prouver. N ous devons montrer que nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité et le confort dans la vie ."

La Chine a été le premier pays à dire lundi vouloir entretenir des "relations amicales" avec les talibans. La Russie a fait savoir que sa décision de reconnaître le nouveau pouvoir dépendrait de "ses agissements". À l’inverse, le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a estimé que ce n'était "pas le moment" de reconnaître le régime taliban. Il a aussi qualifié leur retour au pouvoir "d' échec de la communauté internationale ". Le drapeau américain a été retiré tôt lundi de l'ambassade des États-Unis à Kaboul et "mis en sécurité avec le personnel de l'ambassade" regroupé à l'aéroport dans l'attente d'une évacuation, ont annoncé le département d'État et le Pentagone.

Les Américains ont envoyé 6.000 militaires pour sécuriser l'aéroport et faire partir quelque 30.000 Américains et civils afghans ayant coopéré avec les États-Unis qui craignent les représailles des talibans.

Pilule amère pour Washington

Les critiques sévères à l'endroit des États-Unis enflent, y compris dans le camp occidental. Du ministre britannique de la Défense à la chancelière allemande et à son possible successeur, les alliés européens de Washington n'ont pas caché leur réprobation devant les scènes de panique à l'aéroport de Kaboul de milliers d'Afghans tentant désespérément de fuir leur pays.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson prévoit pour sa part d'organiser une réunion virtuelle avec ses homologues du G7 dans les prochains jours. Downing Street a indiqué que Boris Johnson s'était entretenu dans la journée avec le président français, avec lequel il a discuté de la manière dont les deux pays pouvaient collaborer pour reconnaître un éventuel nouveau gouvernement à Kaboul et tenter d'éviter une crise humanitaire et migratoire.

De son côté, le gouvernement du président américain Joe Biden a défendu sa décision de mettre fin à 20 ans de guerre, la plus longue qu'ait connue l'Amérique. "Ceci n'est pas Saïgon", a assuré dimanche le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, sur CNN, évoquant la chute de la capitale vietnamienne, en 1975, un souvenir encore douloureux pour les États-Unis. Mais la pilule est amère pour Washington dont l'image en ressort profondément écornée et qui déplore 2.500 morts et une facture de plus de 2.000 milliards de dollars.