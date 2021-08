L'armée belge a quitté l'Afghanistan par crainte d'un attentat

L'opération Red Kite a permis à la Défense belge d'évacuer d'Afghanistan 1.400 personnes. Mais la menace d'attentat a précipité la fin de l'exercice.

L'opération Red Kite a vu sa première phase se clôturer plus tôt que prévu mercredi soir. On sait que les Américains se retireront d'Afghanistan le 31 août et qu'ils avaient demandé à leurs alliés de terminer leurs missions pour ce vendredi.

Alors, pourquoi l'armée belge a-t-elle quitté Kaboul deux jours plus tôt? Ce jeudi matin, les ministres concernés ont fait le point sur la fin précipitée de cette opération qui devait évacuer des Belges, leur famille et d'autres personnes vers la Belgique.

"La situation s'est fortement dégradée"

La première phase de Red Kite a été clôturée mercredi vers 21h. Le C-130 belge qui était encore en Afghanistan a quitté l'aéroport Hamid Karzai avec ses passagers en direction d'Islamabad.

"On a obtenu des informations de sources américaines qu'il y avait imminence d'un attentat suicidaire à la bombe dans les environs de l'aéroport." Alexander De Croo Premier ministre

La situation dans et aux abords de l'aéroport était compliquée depuis le début de l'opération. La sécurité, assurée par l'armée américaine et les diverses autres forces internationales sur place, était difficile à assurer avec autant de monde sur place.

"Mercredi, la situation s'est fortement dégradée. On a obtenu des informations de sources américaines et d'autres pays qu'il y avait imminence d'un attentat suicide à la bombe dans les environs de l'aéroport", a expliqué le Premier ministre Alexander De Croo. Des tirs ont été entendus. Les accès vers les gates, déjà difficiles, ont été un temps rendus impossibles. Des armées d'autres pays ont alors entamé leur repli, et la Défense belge a donc suivi. "La sécurité est notre priorité", a martelé Alexander De Croo. Le retrait de plusieurs forces étrangères allégeait en outre les dispositifs de sécurité, même si la US army restait présente.

1.400 Les deux C-130 de la Défense ont effectué 23 rotations pour évacuer 1.400 personnes.

La liste des personnes évacuées

Au total, Red Kite aura exfiltré 1.400 personnes de Kaboul vers Islamabad, avec 23 vols de nos deux C-130. Les passagers ont ensuite été rapatriés vers l'aéroport de Melsbroek, puis conduits à la caserne de Peutie.

Il reste encore impossible d'établir une liste précise des personnes qui ont été évacuées vers la Belgique. Mais on sait que 934 personnes considérées présentes en Afghanistan avaient été contactées pour monter dans un avion de la Défense. Toutes n'ont pas répondu. Pour celles qui sont encore à Kaboul, il est impossible de dire s'il sera encore possible de leur trouver un vol, dans l'appareil d'un pays tiers, dans les prochains jours.

Selon le dernier décompte, cette opération de rapatriement avait évacué au moins 490 personnes de "catégorie 1", c'est-à-dire de nationalité belge ou considérées comme ayant-droit parce qu'elles appartiennent à la famille (époux ou enfants) d'un Belge. Il y a également 75 personnes ayant travaillé pour la Défense et une dizaine pour les consulats.

La Belgique a aussi pris en charge 265 personnes considérées comme plus fragiles et 90 qui ont un titre de séjour chez nous. Neuf Luxembourgeois et quelques autres Européens ont aussi quitté l'Afghanistan grâce à un de nos deux C-130 engagé dans Red Kite.

Quatre vérifications de profil

Ces personnes qui arrivent d'Afghanistan en Belgique font l'objet d'un quadruple contrôle. Trois instances vérifient leur profil avant qu'elles ne soient appelées par les services belges ou qu'elles n'embarquent: l'Ocam, la Sûreté de l'État et les services du renseignement militaire. Une fois sur le sol belge, elles voient leur profil passé en revue par la police belge, qui utilise ses propres bases de données.

Si la première phase de Red Kite est bouclée, l'opération se poursuit avec des hommes, et du matériel, présents à Islamabad pour surveiller la situation en Afghanistan et intervenir si nécessaire.

Opération Red Kite