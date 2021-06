L'irrésistible ascension spatiale de la Chine

Trois locataires pour un bail de trois mois: la nouvelle station spatiale chinoise s'apprête à accueillir la plus longue mission jamais effectuée par des hommes de l'espace chinois. Ce jeudi, dans le désert de Gobi, l'équipage embarque pour la mission Shenzhou-12, la septième mission habitée chinoise d'un programme spatial très ambitieux.

Rattrapage

Les taïkonautes devront remplir des opérations de maintenance, d’installation de matériel et de préparation des prochaines missions dans la station. C’est le 3e lancement sur les onze qui sont prévus pour mener à bien la construction de la station. Il s'agira notamment d'y arrimer deux autres modules, des laboratoires, dont l'envoi est prévu l'an prochain . La station pourrait accueillir à l'avenir des astronautes non chinois - des astronautes européens ont déjà participé à des formations dans le centre de formation de Yantai.

"Depuis des décennies, nous avons écrit de glorieux chapitres de l'histoire spatiale chinoise et notre mission incarne les attentes du peuple et du parti lui-même", a déclaré mercredi le commandant de l'expédition, Nie Haisheng, lors d’une conférence de presse. Après le lancement du programme spatial chinois, dans les années 1950, la Chine a dépensé des milliards de dollars ces dernières décennies pour rattraper son retard sur les pionniers de l’espace. Avec succès: elle est aujourd’hui une des trois puissances spatiales autonomes et multiplie les missions tous azimuts.