L'ONU a besoin de 600 millions de dollars pour aider les Afghans

L' ONU a besoin de plus de 600 millions de dollars d’ici à la fin du mois de décembre pour aider la population afghane . L'organisation a lancé cet appel, ce mardi, à quelques jours de la conférence ministérielle humanitaire qui sera organisée lundi prochain à Genève.

L'ONU et ses partenaires espèrent apporter nourriture et assistance à 10,8 millions d'Afghans.

Des besoins humanitaires urgents

Dix-huit millions d'Afghans, soit la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire. L'ONU et ses partenaires espèrent apporter nourriture et assistance à 10,8 millions d'entre eux, ce qui représente deux millions de plus que ce qui était prévu avant l'arrivée des talibans au pouvoir.