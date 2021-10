L’usine du monde manque de bras

La plupart des propriétaires d’usines chinoises souffrent de ce manque de main-d’œuvre, et ce, dans tous les domaines, que ce soit dans la confection, le textile, les cosmétiques et l’électronique.

La Chine fait face à une pénurie de main-d’œuvre sans précédent dans ses usines. Une situation qui fait peser le risque d’un essoufflement de la croissance économique chinoise.

Sur les sites internet consacrés aux offres d’emplois, les propositions de postes dans les grandes usines du delta de la rivière des perles, poumon économique de la Chine, sont légion: "Cherche contremaître spécialisé, logement et repas fournis"; "Cherche ouvriers spécialisés et manutentionnaires"…

Après avoir contacté les responsables des recrutements, ils avouent tous éprouver beaucoup de difficultés à faire tourner les lignes de production. "Avec l’épidémie de Covid-19, nos usines se sont mises à l’arrêt l’année dernière mais, depuis la reprise, on a vraiment du mal à faire revenir nos ouvriers. Beaucoup d’entre eux ont trouvé du travail dans leur province natale et ne sont pas prêts à revenir travailler chez nous", constate amère la DRH d’une usine de confection. On estime que plus de 20% des postes sont vacants.

Dans tous les domaines

La plupart des propriétaires d’usines chinoises souffrent de ce manque de main-d’œuvre, et ce, dans tous les domaines, que ce soit dans la confection, le textile, les cosmétiques et l’électronique. Alors que la demande mondiale de produits chinois ne cesse d’augmenter cette année, la production arrive à peine à suivre.

Pour la nouvelle génération de jeunes migrants, le travail en usine n’a plus le même attrait.

"Le variant delta a paralysé les économies de la plupart des pays asiatiques", explique David Li, secrétaire général de l’Asia Footwear Association de Dongguan, une association professionnelle de fabricant de chaussures. "En Chine où l’épidémie est désormais sous contrôle, certaines usines ont vu leurs carnets de commandes se remplir à grande vitesse à mesure que les acheteurs se détournaient de leurs anciens fournisseurs qui se trouvent au Vietnam ou en Indonésie. Certaines entreprises cherchent donc désespérément de nouveaux ouvriers et n’ont pas d’autre choix que de proposer des conditions et des salaires attractifs."

"Du coup, les marges se réduisent et de nombreux propriétaires d’usines sont en plein dilemme", ajoute-t-il. "Ils ne savent pas s’ils vont pouvoir faire des bénéfices en acceptant de nouvelles commandes".

Pression sur le marché jusqu'en 2025

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a confirmé que le pays continuerait de faire face "à une pression relativement importante sur le marché du travail" d’ici à 2025. Il s’est engagé à davantage soutenir les secteurs à fort besoin en main-d’œuvre, notamment sous la forme de formations professionnelles supplémentaires.

Jusque-là, les jeunes travailleurs migrants venus des campagnes ont fait tourner l’usine du monde. Main-d’œuvre docile, peu chère et longtemps abondante, ces soutiers de la croissance chinoise sont estimés à près de 300 millions. Mais pour la nouvelle génération de jeunes migrants, le travail en usine n’a plus le même attrait.

13% En 2017, les migrants dans les régions côtières gagnaient 13% de plus que ceux des régions du centre ou de l’ouest.

"De plus en plus de migrants chinois choisissent désormais de rester près de chez eux. L’écart de développement entre les zones rurales à l'intérieur du pays – d’où les migrants sont traditionnellement originaires – et les zones côtières riches et industrialisées qui ont été leur destination se réduit progressivement. En 2017, les migrants dans les régions côtières gagnaient 13% de plus que ceux des régions du centre ou de l’ouest. Mais la croissance des salaires dans ces régions les plus prospères a ralenti, alors que l’augmentation des salaires dans la Chine de l’intérieur augmentait", explique Chloé Froissart, professeur de sciences politiques à l’Institut national des langues et civilisation orientale (paris) et ancienne directrice du Centre franco-chinois en sciences sociales à l’université Tsinghua (Pékin).

En 2008, 53,3% des migrants travaillaient dans une autre région que la leur. Ce chiffre est tombé à 44,7% en 2017. Et depuis 2020, avec l’épidémie de Covid-19, ils sont encore plus nombreux à vouloir rester chez eux.

Le secteur des services, première source d'emploi

Ces jeunes chinois sont de plus en plus nombreux à se tourner vers de nouveaux métiers liés au e-commerce comme livreur ou chauffeur de VTC.

Le secteur des services est ainsi devenu la première source d’emploi des travailleurs migrants en 2018, dépassant les postes dans l’industrie et le bâtiment, selon une enquête annuelle sur les travailleurs migrants réalisée par le bureau chinois des statistiques. "Les jeunes ne veulent plus accepter n’importe quel emploi difficile. Ils attendent beaucoup plus de leur travail, et ils peuvent se permettre d’attendre plus longtemps pour en trouver un qui leur convienne", précise Wang Ding, l’économiste de Standard Chartered.

"J’en avais assez de travailler six jours par semaine, 10 heures par jour dans une usine. Je ne travaillerai plus jamais comme ouvrier, comme ma mère et mon père." Li Ming Coursier à Pékin

Sur son scooter, gilet bleu sur le dos, Li Ming est coursier à Pékin. Toute la journée il livre des colis achetés sur les plateformes de ventes en ligne. "J’en avais assez de travailler six jours par semaine, 10 heures par jour dans une usine. Je ne travaillerai plus jamais comme ouvrier, comme ma mère et mon père", explique le jeune homme d’une vingtaine d’années venu des campagnes du Henan. Il explique avoir été brièvement employé dans la même usine que ses parents avant de changer de voie. "Aujourd’hui, non seulement c’est moins difficile, moins contraignant, mais je gagne aussi beaucoup mieux ma vie qu’auparavant. Quand je veux faire une pause, jouer aux jeux vidéo ou regarder des clips sur internet, je peux le faire. À l’usine, on avait juste le droit d’aller aux toilettes." Li explique gagner 20% de plus que son salaire à l’usine, qui atteignait déjà les 800 euros mensuels. "Certains mois quand il y a beaucoup de commandes, je peux même gagner 1.500 euros, c’est inespéré."

On compte près de 15 millions de chauffeurs de VTC en Chine et plusieurs dizaines de millions de livreurs. Selon une note du gouvernement, 71 millions de travailleurs chinois sont qualifiés d’indépendants, statut quasi général de ces jeunes livreurs plus riches mais aussi plus précaires.

Chômage élevé chez les 16-24 ans

Ces tendances représentent une menace sérieuse pour les perspectives de croissance du pays. La Chine aura en effet de plus en plus de mal à fournir des produits manufacturés bon marché au reste du monde, ce qui pourrait ajouter aux pressions inflationnistes mondiales et accélérer les délocalisations.

Cette pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie intervient au moment même où une autre partie de l’économie chinoise fait face au problème inverse: il y a trop de candidats pour les emplois de cols blancs. Plus de 9 millions d’étudiants chinois, un record, sortiront diplômés de l’université cette année, ce qui aggrave encore le déséquilibre structurel du marché du travail. Tandis que le taux de chômage urbain en Chine est tombé de 5,7% en juillet, il s’élevait à 16,2% chez les 16-24 ans.

"Les jeunes chinois veulent être fonctionnaires ou travailler dans un bureau, mais les postes sont rares et finalement mal payés." Shuang Ding

Les récentes mesures prises à l’encontre du secteur des cours privés, visant à réduire les coûts de l’éducation pour les parents, risquent également de faire flamber le taux de chômage des jeunes. Selon MyCOS, cabinet de conseil spécialisé en éducation, en 2019, le secteur a absorbé davantage de diplômés de l’Université que tout autre. "Les jeunes chinois veulent être fonctionnaires ou travailler dans un bureau, mais les postes sont rares et finalement mal payés", explique Shuang Ding. "Les jeunes migrants, eux, sont plus courageux: ils occupent la plupart des emplois dans les services ou la livraison. Eux n’ont aucun mal à travailler et sont souvent bien payés." Résultat, on croise de plus en plus de jeunes diplômés sur leurs scooters. Un quart d’entre eux ont au moins le baccalauréat.

Cette tendance au déséquilibre entre emploi et main-d’œuvre en Chine est comparable à la situation que l’on connaît aux États-Unis et en Europe, où certains employeurs ont du mal à recruter suffisamment de salariés, alors que des millions de personnes qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie restent au chômage.

Primes pour les nouveaux ouvriers

Pour redonner du lustre au travail en usine, les entreprises n’ont d’autre choix que d’augmenter les salaires. Dans la ville de Zhengzhou, au centre de la Chine, les offres d’emplois ne manquent pas. C’est ici que sont assemblés 80% des iPhone d’Apple. Le principal sous-traitant de la marque à la pomme, Foxconn, propose depuis cette année une prime de 1.243 euros pour les nouveaux employés qui restent au moins 90 jours et 91 euros à la personne qui les a recommandés.

De son côté, Lens Technology, autre sous-traitant d’Apple, cherche à embaucher 5.000 ouvriers pour ses chaînes d’assemblage et 2.000 autres employés chargés du contrôle qualité. Il propose également une prime de recrutement fixée à 1.330 euros, contre à peine la moitié l’an dernier.

35% Selon une étude de Deloitte et Oxford, 35% des emplois seront automatisés dans le monde d’ici 20 ans.

Foxconn qui emploie plus d’un million de personnes en Chine propose ainsi des salaires jusque deux fois supérieurs à certains emplois de bureau dans cette province du Henan. Des rémunérations qui peuvent atteindre à 800 voire 1.000 euros par mois sur les chaînes d’assemblage. Deux fois plus qu’il y a dix ans. Malgré tout, l’entreprise peine à recruter.

Mais si Apple peut se permettre de rogner un peu sur ses marges, ce n’est pas le cas de la plupart des PME industrielles. Par ailleurs, cette hausse continue des salaires alimente les tensions inflationnistes en Chine et pèse sur la compétitive du pays qui reste encore très dépendant de ces industries à forte demande en main-d’œuvre.

Robotisation de l'industrie

La question de savoir si les robots peuvent compenser cette pénurie d’ouvriers se pose. Foxconn a déjà installé plusieurs dizaines de milliers de robots dans ses usines et, comme elle, des centaines d’entreprises en Chine ont pris le virage de la robotisation. Selon une étude de Deloitte et Oxford, 35% des emplois seront automatisés dans le monde d’ici 20 ans.

"Ce qui nécessitait 16 personnes n’en nécessite plus que quatre", explique le directeur d’une usine Midea, un fabricant chinois d’électroménagers. Au cours des six dernières années, l’entreprise a investi 600 millions d’euros pour se transformer, augmentant son efficacité de 62% et réduisant ses effectifs de 50.000 personnes.

L’automatisation croissante des usines exacerbe encore le problème de la main-d’œuvre en risquant de provoquer une baisse des salaires rendant du coup le travail en usine encore moins attrayant pour les jeunes générations.

Le taux de robotisation de l’industrie chinoise reste cependant très faible avec en moyenne 68 robots pour 10.000 ouvriers. Très loin d’un pays comme les États-Unis (189 pour 10.000), le Japon (303 pour 10.000), et l’Allemagne (309 pour 10.000). La Corée du Sud reste largement en tête avec 631 robots pour 10.000 salariés de l’industrie.

Mais la Chine accélère et compte actuellement pour environ un tiers des robots installés dans le monde chaque année. En 2020, 950.000 des 3 millions de nouveaux robots industriels dans le monde ont été installés en Chine. Le gouvernement chinois encourage cette automatisation pour combler le manque de main-d’œuvre, mais de nombreuses petites entreprises ne peuvent se permettre de remplacer leurs ouvriers par des machines aussi coûteuses, surtout si les commandes à l’exportation devaient ralentir à nouveau.

Dans le même temps, l’automatisation croissante des usines exacerbe encore le problème de la main-d’œuvre en risquant de provoquer une baisse des salaires rendant du coup le travail en usine encore moins attrayant pour les jeunes générations. Une quadrature du cercle bien difficile à résoudre pour l’usine du monde.