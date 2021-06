La Chine adopte une loi pour contrer les sanctions étrangères

La Chine a promulgué une nouvelle loi en vue de riposter contre les pressions croissantes des États-Unis et de l'UE. Une contre-attaque potentiellement dévastatrice.

Aucun pays n'est explicitement nommé, mais Pékin se plaint depuis longtemps de l'application extraterritoriale du droit américain via des sanctions et des restrictions commerciales.

Le nouvel arsenal juridique, qui est d’ores et déjà entré en vigueur, intervient d'ailleurs une semaine après que l'administration Biden a allongé la liste noire des entreprises chinoises proscrites aux investisseurs américains, au nom de la sécurité nationale. Une initiative déplorée par la Chine qui s’était jurée de contrattaquer.

Concrètement?

La nouvelle loi légalise les représailles envers des individus ou des entités qui ont fait pression sur la Chine à l'aide de "restrictions discriminatoires". Les contre-mesures comprennent le refus, la révocation de visas, l’expulsion, la saisie et le gel des avoirs en Chine, mais aussi le blocage des transactions et de la coopération avec des individus et entités chinois, ainsi que "d’autres mesures nécessaires" qui n’ont pas été spécifiées.