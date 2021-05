La Chine autorise les familles à avoir trois enfants pour faire face au vieillissement

Le taux de natalité chinois ne cesse de baisser. Pékin veut le faire remonter alors que l'Inde pourrait bientôt être plus peuplée que la Chine et faire de l'ombre à son économie.

De moins en moins d'enfants et de plus en plus de personnes âgées. Confrontée à cette réalité, la Chine, le pays le plus peuplé du monde, a décidé de supprimer la limite de deux enfants par couple et d'autoriser les familles à avoir jusqu'à trois enfants.