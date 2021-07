La Chine lance officiellement son marché du carbone

Quelque 2.000 centrales chinoises qui émettent plus de 26.000 tonnes de gaz à effet de serre par an sont concernées.

La Chine a ouvert son marché carbone, un projet qui contraint les entreprises à acheter des droits de polluer à d'autres sociétés, dont l'empreinte carbone est plus faible.

La Chine a annoncé ce vendredi avoir enclenché un système d'échanges de quotas, un projet crucial alors que le pays se positionne comme le principal émetteur de gaz polluants (29% des émissions mondiales de CO2 comptabilisées en 2019).

Consciente des risques environnementaux et sociétaux causés par le réchauffement climatique, la Chine, qui est aussi le plus gros investisseur dans les énergies nouvelles, s'est engagée à atteindre le pic de ses émissions carbonées de CO2 d'ici 2030, et une "neutralité carbone" d'ici 2060. Elle envisage également d’être un acteur majeur du sommet de l'ONU sur le climat en novembre à Glasgow (COP26).

Si les entreprises sont incapables de respecter ces quotas, elles devront acheter des "droit de polluer" à d'autres entreprises ayant une empreinte carbone plus faible.

Concrètement?

Ce marché national prend la suite des sept marchés carbone régionaux lancés en 2013 par Pékin à titre expérimental. Il obligera des milliers d'entreprises du pays à réduire leurs émissions polluantes, sous peine de subir des pertes économiques et fixe, pour la première fois, des plafonds de pollution pour les entreprises. Si ces dernières sont incapables de respecter ces quotas, elles devront acheter des "droit de polluer" à d'autres entreprises ayant une empreinte carbone plus faible.

14,3% Des émissions mondiales Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIA), les compagnies chinoises génèrent environ un septième des émissions mondiales de carbone dues à la combustion d'énergies fossiles.

Quelque 2.000 centrales qui émettent plus de 26.000 tonnes de gaz à effet de serre par an sont concernées. D'après Agence internationale de l'énergie (AIA), les sociétés chinoises concernées génèrent environ un septième des émissions mondiales de carbone dues à la combustion d'énergies fossiles.

La banque américaine Citigroup estime que l'équivalent de 800 millions de dollars en "permis de polluer" seront achetés cette année en Chine, puis 25 milliards d'ici 2030. Le marché carbone chinois devrait alors représenter en valeur commerciale d'environ un tiers de celui de l'Union européenne (UE), dont il s'est inspiré.

Une portée initialement plus large

Selon l'agence de presse Chine nouvelle, le nouveau système chinois d'échanges de quotas d'émissions se positionne toutefois déjà comme "le plus grand du monde" en termes de quantité d'émissions couvertes.

À l'origine, le dispositif devait toutefois avoir une portée beaucoup plus large, couvrant sept secteurs, dont l'aviation et la pétrochimie. Le programme sera étendu aux producteurs de ciment et aux fabricants d'aluminium dès l'année prochaine.

Mais le gouvernement a "revu ses ambitions à la baisse", la croissance économique étant considérée comme prioritaire dans le contexte de la relance post-covid, note Lauri Myllyvirta, analyste du Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (CREA).

Un projet menacé

Un problème est toutefois souligné par les écologistes: le faible prix de la pollution. Des propos corroborés par l'organisation britannique TransitionZero, la distribution de permis de polluer gratuits et l'imposition d'amendes modestes en cas de non-respect des règles vont maintenir les prix à un niveau bas.

D'autres facteurs pourraient ralentir les progrès, comme le manque de savoir-faire technique ou encore la pression des puissants lobbies du charbon et de l'acier.

La première transaction fixait, ce vendredi matin, le prix de la tonne de carbone à 52,7 yuans (8 dollars). Le prix moyen ne devrait tourner qu'aux alentours de 4,60 dollars cette année en Chine, soit bien moins que les 49,40 dollars dans l'UE, selon une récente note de la banque chinoise Citic Securities.