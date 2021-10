La croissance chinoise s'essouffle, le monde s'inquiète... À tort?...

La croissance chinoise a décéléré à son rythme le plus faible en un an. Pour l'Europe, cela signifie une baisse de la demande, mais aussi un coup de frein sur certains prix.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé en rythme annuel de 4,9% sur la période juillet-septembre. Il s'agit d'un plus bas depuis le troisième trimestre 2020. Ce ralentissement s'était déjà imprimé au trimestre précédent, puisque la hausse était alors de 7,9%, après un bond de 18,3% en début d'année . D'un trimestre à l'autre, la croissance chinoise n'évolue que de 0,2%.

La production industrielle chinoise déçoit également, avec une hausse sur un an de 3,1%, contre 5,3% le mois précédent, alors que le consensus la donnait à +4,5%.

Ce ralentissement n'est pas une surprise

"On s'y attendait clairement et les marchés avaient largement anticipé ce chiffre ", tempère Philippe Ledent, senior economist chez ING Belgique . "Évidemment, cette annonce va alimenter la volatilité actuelle, mais elle va aussi être compensée par les résultats du troisième trimestre, plutôt bons jusqu'à maintenant."

Ce ralentissement est lié à deux phénomènes , explique Philippe Ledent. "Il y a un aspect conjoncturel , l'économie chinoise a connu sa forte accélération post-covid en seconde partie de 2020, alors que l'Europe a dû attendre le deuxième trimestre 2021. Il est normal qu'un an après, le chiffre soit moins vigoureux."

La seconde explication réside dans les problèmes, nombreux, qui enraient actuellement le moteur chinois. Et ceux-ci inquiètent davantage.

Nombreuses causes

"Il y a un gros ralentissement du secteur immobilier, lié à la volonté des autorités de réguler ce secteur, et d'autres."

"Il y a un gros ralentissement du secteur immobilier , lié à la volonté des autorités de réguler ce secteur, et d'autres", précise encore l'économiste d'ING. Les déboires financiers d' Evergrande , qui risque la faillite, font craindre une crise du secteur dans tout le pays, voire sur toute l'économie.

Impact négatif... et positif

"L'Europe et le reste du monde vont être impactés à deux niveaux: une moindre demande de la part de l'économie chinoise aura des répercussions sur toute l'économie. Mais surtout, il y a un problème d'approvisionnement en produits semi-finis et de biens de consommation", résume Philippe Ledent. Manque d'acier et aluminium à transformer, mais aussi de jouets pour Noël...