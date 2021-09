La directrice du FMI mise en cause pour avoir falsifié un rapport en faveur de la Chine

Une enquête du cabinet d'avocats WilmerHale a mis en lumière des irrégularités, dans la rédaction des éditions 2018 et 2020 du rapport " Doing Business " de la Banque Mondiale, qui passe au crible les conditions d'affaires dans les différents pays.

Kristalina Georgieva a réprimandé un haut responsable de la Banque mondiale pour "avoir mal géré les relations de la Banque avec la Chine et ne pas avoir apprécié l'importance du rapport Doing Business pour le pays", selon le rapport qui a analysé 80.000 documents et interrogé plusieurs dizaines d'employés actuels et anciens.