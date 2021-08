La longue Marche de Meng Wanzhou

Les dernières audiences d'extradition de la directrice financière du géant chinois Huawei se sont ouvertes mercredi à Vancouver, près de trois ans après son arrestation sur le sol canadien à la demande des États-Unis. Portrait d’une héritière en difficultés.

Meng Wanzhou, 49 ans, garde le sourire en toutes circonstances. En quittant son domicile de Vancouver où elle réside en liberté surveillée, pour rejoindre la Cour suprême de Colombie-Britannique elle a gardé ce masque de certitude et une élégance naturelle même si elle risque gros et d’abord une extradition aux États-Unis pour avoir contourné notamment les sanctions qui frappent l’Iran et la Syrie. "Elle lit tous les documents judiciaires, elle se présente au tribunal tous les jours. C'est quelqu'un de très solide", explique un cadre de Huawei.

Meng Wanzhou est aussi discrète que son père, le très puissant Ren Zhengfei, fondateur du groupe Huawei, numéro un chinois des télécoms. Elle n’a donné aucune interview à la presse chinoise avant 2013, soit dix ans après sa nomination comme directrice financière du groupe. Aujourd’hui sous le feu des projecteurs, elle reste un mystère pour de nombreux observateurs qui l’ont découverte à la lumière de son arrestation, laquelle a provoqué une crise sans précédent entre la Chine et le Canada.

Son ascension au sein de Huawei est une longue marche, au cours de laquelle elle aura gravi un à un les échelons du groupe dans l’ombre de son père, fondateur du numéro un chinois des télécoms. Meng est entrée dans l’entreprise de son père en 1993 d’abord comme réceptionniste avant de travailler en tant que secrétaire, puis hôtesse sur les salons professionnels.

En 1997 elle retourne finir ses études dans le Hubei, au centre de la Chine et décroche un diplôme en gestion et comptabilité avant d’intégrer le service financier de Huawei et d’en prendre la direction quelques années plus tard.

Vers une année difficile

Au moment de son arrestation en décembre 2018, Meng venait d’être nommée vice-présidente de la société et devait en toute logique succéder à son père aujourd’hui âgé de 76 ans au poste de directeur général. Un papa puissant et riche dont la fortune personnelle est estimée à 1,4 milliard de dollars selon le magazine américain Forbes et qui reste la figure tutélaire de cette entreprise qu’il a fondée en 1987 avec quelques milliers de dollars seulement.

Meng Wanzhou supervisait avant son arrestation depuis Hong Kong les finances d’une entreprise qui emploie 180.000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 23,4 milliards de dollars au premier trimestre, en baisse de 16,5% sur un an en raison des sanctions américaines.

Meng Wanzhou, si elle se sort de cette mauvaise passe, héritera d’une entreprise longtemps fleuron de l’industrie chinoise mais aujourd’hui en grande difficulté. "2021 sera une année difficile", explique un cadre dirigeant du groupe de Shenzhen. Difficile autant pour l’entreprise, que pour Meng Wanzhou, qui incarne à elle seule la guerre commerciale impitoyable que se livrent les États-Unis et la Chine.