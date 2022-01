La police tue des dizaines de manifestants au Kazakhstan

Les émeutes entre manifestants et forces de l'ordre se sont intensifiées dans la nuit de mercredi à jeudi à Almaty, faisant des dizaines de morts.

De violentes émeutes suite à la hausse des prix du gaz ont fait des dizaines de morts au Kazakhstan. La Russie et ses alliés de l'OTSC vont envoyer des troupes "de maintien de la paix".

La situation ne s'améliore pas au Kazakhstan, en proie à des émeutes chaotiques depuis plusieurs jours. Selon les autorités, des "dizaines" de manifestants ont été tués par la police dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu'ils tentaient de s'emparer de bâtiments administratifs.

Le mouvement de colère a débuté dimanche dans l'ouest du pays, en raison d'une hausse des prix du gaz. Il s'est ensuite étendu à la plus grande ville kazakh, Almaty, où il a viré à l'émeute, les manifestants prenant le contrôle de bâtiments administratifs et brièvement de l'aéroport, tandis que les pillages et coups de feu se sont multipliés.

Ce jeudi, le porte-parole de la police, Saltanat Azirbek, cité par les médias locaux, a fait état de "dizaines" de manifestants tués et plus d'un millier de blessés, lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Au moins 13 de leurs membres ont été également tués et 353 autres blessés, rapporte le ministère de l'Intérieur kazakh.

Les protestataires sont présentés par le gouvernement kazakh - sans preuve - comme des "gangs terroristes" qui auraient "reçu un entraînement approfondi à l'étranger".

Moscou envoie des troupes de soldats

Davantage que la hausse des prix, c'est la politique menée par le gouvernement qui est décriée. La colère des manifestants est notamment dirigée vers l'ancien président Noursoultan Nazarbaïv, 81 ans, qui a régné sur le pays de 1989 à 2019 et qui conserve une grande influence. Il est considéré comme le mentor du président actuel, Kassym-Jomart Tokaïev.

Le gouvernement a sorti une dernière carte ce jeudi, annonçant avoir plafonné pour six mois le prix de vente des carburants. Il espère ainsi "stabiliser la situation socio-économique" du pays.

La Russie voisine et ses alliés de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) ont annoncé, mercredi, l'envoi d'une "force collective de maintien de la paix" au Kazakhstan, à la demande ce dernier.

Le président kazakh, M. Tokaïev, a en effet jusque-là échoué à calmer les protestations, malgré une concession sur le prix du gaz, la démission du gouvernement et l'instauration de l'état d'urgence et d'un couvre-feu nocturne dans le pays.

Un chaos économique

Face à une panne puis à des perturbations d'internet, la porte-parole de la Banque centrale Oljassa Ramazanova avait, plus tôt dans la journée, annoncé la suspension du travail de toutes les institutions financières du pays.

Résultat du chaos: l'uranium, dont le Kazakhstan est l'un des principaux producteurs mondiaux, a vu son prix fortement augmenter, tandis que le cours des actions des entreprises nationales s'est effondré à la Bourse de Londres. Le pays est une place forte du "mining" de bitcoin, qui connaît également une forte chute.