Le Japon a un nouveau Premier ministre: Fumio Kishida

Fumio Kishida avait été élu la semaine dernière à la tête du parti au pouvoir au Japon. On attendait donc qu'il soit désigné dans la foulée Premier ministre. De fait, il a été formellement investi comme tel par le Parlement ce lundi, avec pour mission immédiate de gérer la crise sanitaire du coronavirus et le ralentissement économique provoqué par celle-ci . Il doit maintenant dévoiler la composition de son gouvernement .

D'après la télévision publique NHK, l'ex-ministre des Affaires étrangères devrait annoncer dans la journée son intention de convoquer des élections législatives le 31 octobre , et non pas en novembre comme l'anticipaient les observateurs, avec l'objectif de profiter du climat porteur qui entoure traditionnellement les nouveaux gouvernements.

Des ministres proches d'Abe

Quel gouvernement peut-on attendre? Les actuels ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Toshimitsu Motegi et Nobuo Kishi, devraient conserver leurs postes, selon les médias locaux. Hirokazu Matsuno, ministre de l'Éducation sous Shinzo Abe, devrait devenir le secrétaire général du gouvernement, un poste clé, tandis qu'un proche d'Abe, Koichi Hagiuda, est attendu comme nouveau ministre du Commerce et de l'Industrie, lequel est notamment en charge de la politique énergétique.