Le magnat de la presse Jimmy Lai condamné à 14 mois de prison à Hong Kong

L'implacable répression chinoise poursuit son cours à Hong Kong. Jimmy Lai a été condamné, ce vendredi, à 14 mois de prison pour avoir organisé et participé à un rassemblement interdit le 1er octobre 2019, le jour du 70e anniversaire de la Chine communiste. Le riche septuagénaire est le patron d'un groupe de presse pro-démocratie et ouvertement critique de Pékin .

Son arrestation en août 2020 et la perquisition de son groupe de presse en vertu de la loi controversée sur la sécurité avait marqué un nouveau tournant dans la reprise en main musclée de l'ex-colonie britannique par Pékin. Jimmy Lai faisait l'objet de sept chefs d'accusation pour des soupçons de collusion avec des forces étrangères et de fraude . Il avait plaidé coupable pour l'accusation concernant la manifestation d'octobre 2019.

Jimmy Lai avait déjà été condamné en avril à 14 mois de prison pour des manifestations non autorisées en août 2019. Cette dernière condamnation ajoute six mois à sa peine . Au total, le magnat de la presse est visé par des accusations passibles d'une peine maximale de prison à vie.

L'affront au régime communiste

Le 1er octobre 2019, de violents affrontements avaient eu lieu entre des militants radicaux et les forces de l'ordre , en marge du rassemblement qui s'était déroulé de manière pacifique.

"Il était naïf de croire qu'un appel à une conduite pacifique et rationnelle suffirait à garantir l'absence de violence."

"Il était naïf de croire qu'un appel à une conduite pacifique et rationnelle suffirait à garantir l'absence de violence", a déclaré la juge Amanda Woodcock en prononçant la peine d'emprisonnement.

Sept autres figures du mouvement pro-démocratie, parmi lesquelles Figo Chan, un jeune militant de 25 ans, les ex-députés Lee Cheuk-yan et Leung Kwok-hung, et Albert Ho, ancien chef du Parti démocratique et candidat au poste de chef de l'exécutif d’Hong Kong, ont également été condamnés à de nouvelles peines, de 14 à 18 mois de prison. Deux des militants ont été condamnés à des peines avec sursis.