Le patron de la CIA a rencontré le cofondateur des talibans

Selon le Washington Post, le directeur de la CIA William Burns se serai entretenu avec le cofondateur des talibans Abdul Ghani Barada r, soit la plus haute rencontre à ce niveau entre les États-Unis et le régime fondamentaliste depuis son retour au pouvoir.

La décision du président américain Joe Biden de dépêcher à Kaboul Wiiliam Burns, souvent présenté comme le plus chevronné de ses diplomates , illustre la gravité de la crise pour son administration .

Le mollah Abdul Ghani Baradar, qui dirigeait le bureau politique des talibans au Qatar, est le nouvel homme fort du régime qui a pris le pouvoir à Kaboul. Le Washington Post n'a pas révélé la teneur des discussions entre le chef taliban et le patron de la CIA, mais il est probable qu'elles aient tourné autour du délai des évacuations depuis l'aéroport de la capitale afghane.

Un G7 décisif

Cette rencontre intervient dans un contexte où les opérations d'évacuation s'accélèrent et que de gros doutes subsistent sur la capacité à tenir l'échéance du 31 août pour un retrait définitif des Américains et de leurs alliés.

Depuis leur prise du pouvoir, le 15 août , les talibans tentent de convaincre la population que leur régime sera moins brutal que celui en place entre 1996 et 2001. Mais cela n'a pas dissuadé les citoyens afghans de fuir le pays . Entre dimanche et lundi matin, ce sont pas moins de 16.000 personnes qui ont été évacuées de la capitale afghane, portant à 42.000 le nombre de personnes ayant été transférées hors d'Afghanistan depuis juillet , dont 37.000 depuis l'intensification des évacuations aériennes, le 14 août.

Réactions internationales

La scène internationale et les plus hautes instances politiques sont en effet inquiètes. Un haut diplomate français a déclaré ce mardi que le pont aérien mis en place par la France, pour exfiltrer de Kaboul des Afghans, s'achèvera jeudi si les États-Unis se retirent le 31 août.

À Londres, le gouvernement britannique estime qu'il est "peu probable" que les États-Unis reportent leur retrait d'Afghanistan au-delà de la date prévue du 31 août . "Je pense que c'est peu probable. Pas seulement à cause de ce que les talibans ont dit, mais je pense que c'est peu probable si vous regardez les déclarations publiques du président Biden", a déclaré le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, sur la chaîne Sky News.

Mise en garde de l'ONU

Michelle Bachelet a également indiqué avoir reçu "des informations crédibles faisant état de graves violations du droit humanitaire international et d'atteintes aux droits humains dans de nombreuses zones sous le contrôle effectif des talibans"."Les violations des droits humains sapent la légitimité de leurs auteurs - à la fois vis-à-vis de la population, mais aussi des institutions régionales et internationales et des autres États", a-t-elle déclaré.